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Diario de Arousa

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Arosa

Lágrimas, bengalas y el retrato de una locura arlequinada

Jugadores y aficionados saltaron al verde de A Lomba para celebrar el título de campeones

María Caldas
11/05/2026 00:50
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La celebración fue una auténtica locura
Gonzalo Salgado
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A Lomba se convirtió en una caldera tras el pitido final del derbi. Los jugadores saltaron al campo junto con los aficionados que alentaron un día más al equipo. 

Y es que las emociones estaban a flor de piel tras un partido de infarto. Desde Carmen hasta los propios jugadores, las lágrimas de felicidad cobraron protagonismo. Tomás Susavila no dudó en sacar la bandera Argentina en medio de la celebración.

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Los jugadores en la celebración
Gonzalo Salgado

Los más pequeños se rindieron ante los jugadores, que se dedicaron a firmar camisetas a todos los canteranos.

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Remeseiro firmando camisetas
Gonzalo Salgado

Además, también se encargaron de mantear al cuerpo técnico que les guió a lo más alto del campeonato. El champagne voló por el cielo vilagarciano con los aficionados bailando al ritmo de ‘Free from Desire’, con las bengalas rojas como grandes protagonistas de un día para la historia, con homenaje a Tafa incluido.

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Los aficionados celebrando
Gonzalo Salgado
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