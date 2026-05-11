Lágrimas, bengalas y el retrato de una locura arlequinada

La celebración fue una auténtica locura Gonzalo Salgado

A Lomba se convirtió en una caldera tras el pitido final del derbi. Los jugadores saltaron al campo junto con los aficionados que alentaron un día más al equipo.

Y es que las emociones estaban a flor de piel tras un partido de infarto. Desde Carmen hasta los propios jugadores, las lágrimas de felicidad cobraron protagonismo. Tomás Susavila no dudó en sacar la bandera Argentina en medio de la celebración.

Los jugadores en la celebración Gonzalo Salgado

Los más pequeños se rindieron ante los jugadores, que se dedicaron a firmar camisetas a todos los canteranos.

Remeseiro firmando camisetas Gonzalo Salgado

Además, también se encargaron de mantear al cuerpo técnico que les guió a lo más alto del campeonato. El champagne voló por el cielo vilagarciano con los aficionados bailando al ritmo de ‘Free from Desire’, con las bengalas rojas como grandes protagonistas de un día para la historia, con homenaje a Tafa incluido.