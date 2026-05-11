Iñaki Martínez: “Estamos pletóricos, llevamos años de lucha”

Iñaki Martínez durante el derbi Gonzalo Salgado

El encuentro dio un giro con los cambios que realizó Gonza Fernández cuándo los locales iban 0-2 en el marcador. Una de las entradas que revolucionó el enfrentamiento fue la de Iñaki Martínez, uno de los capitanes del Arosa SC.

"Ahora mismo estamos pletóricos. Llevo cuatro años aquí peleando y ya tocaba", dice el futbolista arlequinado. "Sabíamos que el empate no nos valía y que teníamos que darle la vuelta y así fue. Era obvio que ellos iban a salir a por todas, también tenían motivación por ganarnos porque al final es un derbi y se vive todo de otra manera”, comenta el capitán arlequinado.

Además, Iñaki Martínez agradeció a los aficionados el apoyo durante toda la campaña. "Esto es increíble. Estamos muy agradecidos", concluye.