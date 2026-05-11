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Arosa

Iñaki Martínez: “Estamos pletóricos, llevamos años de lucha”

El capitán del Arosa SC agradeció el apoyo de todos los aficionados

María Caldas
11/05/2026 00:15
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Iñaki Martínez durante el derbi
Gonzalo Salgado
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El encuentro dio un giro con los cambios que realizó Gonza Fernández cuándo los locales iban 0-2 en el marcador. Una de las entradas que revolucionó el enfrentamiento fue la de Iñaki Martínez, uno de los capitanes del Arosa SC. 

"Ahora mismo estamos pletóricos. Llevo cuatro años aquí peleando y ya tocaba", dice el futbolista arlequinado. "Sabíamos que el empate no nos valía y que teníamos que darle la vuelta y así fue. Era obvio que ellos iban a salir a por todas, también tenían motivación por ganarnos porque al final es un derbi y se vive todo de otra manera”, comenta el capitán arlequinado. 

Además, Iñaki Martínez agradeció a los aficionados el apoyo durante toda la campaña. "Esto es increíble. Estamos muy agradecidos", concluye.

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