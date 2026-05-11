Arosa
Iñaki Martínez: “Estamos pletóricos, llevamos años de lucha”
El capitán del Arosa SC agradeció el apoyo de todos los aficionados
El encuentro dio un giro con los cambios que realizó Gonza Fernández cuándo los locales iban 0-2 en el marcador. Una de las entradas que revolucionó el enfrentamiento fue la de Iñaki Martínez, uno de los capitanes del Arosa SC.
"Ahora mismo estamos pletóricos. Llevo cuatro años aquí peleando y ya tocaba", dice el futbolista arlequinado. "Sabíamos que el empate no nos valía y que teníamos que darle la vuelta y así fue. Era obvio que ellos iban a salir a por todas, también tenían motivación por ganarnos porque al final es un derbi y se vive todo de otra manera”, comenta el capitán arlequinado.
Además, Iñaki Martínez agradeció a los aficionados el apoyo durante toda la campaña. "Esto es increíble. Estamos muy agradecidos", concluye.