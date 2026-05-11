Gonza: “Sin esta afición no se podría haber remontado”

Los jugadores mantean al técnico tras la victoria Gonzalo Salgado

La euforia se apoderó de todos los presentes en A Lomba tras el pitido final del derbi. Mucho sufrimiento más tarde, y con el aliento de una afición incansable, el equipo de Gonza Fernández tuvo su merecida recompensa.

“Creo que no puede haber un final más bonito que este partido. Si lo hacemos a propósito no nos sale. Creo que tiene que disfrutarlo todo el mundo y sobre todo, recalcar que es el reflejo de toda la temporada. Cuando las cosas se ponían mal el equipo creía”, explica un emocionado Gonza Fernández.

“Los jugadores estaban convencidos de que si hacíamos un gol ganábamos el partido. Este ambiente no hay equipo rival que lo aguante”, recalca el entrenador.

Gonza Fernández durante la celebración en A Lomba Gonzalo Salgado

“Levantar el 0-2 es una auténtica barbaridad. Lo que conseguimos fue que todo el mundo estuviera con el equipo a muerte. Ese era el secreto que buscábamos. Lo que hicieron los jugadores hoy y durante toda la temporada es todo mérito suyo, eso solo pasa cuando crees en lo que estás haciendo, porque la temporada no fue sencilla para nadie, pero los jugadores dieron lo mejor de si”, insiste Gonza Fernández, que en ningún momento pensó en el resultado del Viveiro y el Compostela, que finalmente se saldó con victoria para los de Secho por 0-1.

El ascenso a Segunda RFEF es una realidad, pero una realidad que se construyó con mucho trabajo silencioso, y sobre todo, con muchos nervios en los siete minutos de añadido del derbi. “No me daban pasado”, dice Gonza.

“Hay que darle muchísimo valor a lo que hizo este equipo, porque no es solo ser campeón de liga, sino que estaba todo un Compostela al que le recortamos 11 puntos”, destaca el técnico.

Gonza durante el partido Gonzalo Salgado

El Arosa SC cierra una temporada histórica en la que, solo en la segunda vuelta liguera sumó un total de 40 puntos.

“Se dice muy pronto, y llevamos solo una derrota en casa. Los números están ahí, que lo disfrute todo el mundo porque era uno de los objetivos cuando firmamos aquí. Sabíamos que era difícil, pero también que se podía conseguir”, explica Fernández. El reto no solo era ascender, sino competir a un Compostela que partía como gran favorito desde el inicio de la temporada.

“Si algún equipo era favorito, ese era el Compos. Nosotros también fuimos haciendo nuestro camino poco a poco y estamos muy contentos con lo que hemos conseguido”, dice el entrenador arlequinado, que por el momento, solo piensa en disfrutar con el equipo del merecido ascenso a Segunda RFEF, categoría a la que regresan cuatro años después.

“La ilusión que había en la ciudad a los jugadores les pesa. Ellos sabían lo que había en juego, por eso le doy tanto valor a lo que hicimos después de perder con el Compos, porque parecía que ya estaba todo dicho. Tuvimos partidos muy difíciles y nos levantamos”, recalca el entrenador.

“Desde el primer día vi cómo creían los jugadores. Tengo un vestuario increíble que nunca dio un paso atrás. Lo que queríamos generar era esto. Fue un proceso y los ambientes que se vivieron en A Lomba, sin este clima habría sido imposible remontar”, insiste Fernández.