El Arosa se clasifica para la Copa del Rey y tendrá un sustancial aumento de ingresos

El cambio de categoría reportará al Arosa un sustancial aumento de ingresos Gonzalo Salgado

El título de campeón de liga otorga al Arosa la clasificación a la Copa del Rey 2026-2027, con lo que tendrá la posibilidad de disfrutar del torneo tres años después de medirse a Granada y Valencia. No tiene asegurado el cruce contra un equipo de Primera División, ni siquiera de Segunda, ya que el cambio de normativa establece criterios de proximidad geográfica en los cruces, por lo que podría tocarle incluso un equipo de Primera RFEF, como le sucedió a la UD Ourense, que se midió al Pontevedra.

Lo que sí es seguro es que el Arosa jugará esta primera eliminatoria de Copa del Rey en A Lomba y tiene asegurados unos veinte mil euros de ayuda directa por parte de la REFF por disputarla. El aumento de ingresos económicos supone la diferencia sustancial entre Segunda y Tercera RFEF. Sólo de subvención de la RFEF, el equipo de Vilagarcía recibirá la próxima temporada una cantidad que ronda los 150.000 euros, a los que hay que sumarles el incremento considerable en ayudas de la Diputación, Xunta y derechos de televisión, formando un montante que supera los tres cientos mil euros, la mitad de su presupuesto esta temporada.

En cuanto al nivel deportivo, el Arosa se encontrará una categoría un poco diferente a la de hace cuatro años, cuando se estrenó. El paso del tiempo ha servido como filtro, por lo que los clubes con más potencial y recursos están en Primera RFEF (Avilés o Pontevedra). A falta de conocer descensos desde la categoría de bronce del fútbol español y de que se resuelvan y disputen los play-offs de ascenso a Primera y Segunda RFEF, el Arosa ya conoce a 12 de sus 17 rivales la próxima temporada en el grupo I de Segunda RFEF. Continúan en las categoría Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Salamanca CF, Rayo Cantabria, Bergantiños, Atlético Astorga, Marino de Luanco y Valladolid Promesas.

Desciende desde Primera RFEF el Arenteiro y ascienden UD Llanera, Gimnástica de Torrelavega y Atlético Tordesillas como campeones de los grupos de Tercera de Asturias, Cantabria y Castilla y León respectivamente. Están inmersos en las fases de ascenso a Primera RFEF UD Ourense, Coruxo, Numancia y Oviedo Vetusta, que podrían ser también de los arlequinados el próximo año.