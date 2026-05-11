Dar continuidad a la plantilla, "reforzándola", y el trabajo de Gonza, claves del éxito para David López "Perú"

Gonza da inidicaciones durante el partido del domingo en A Lomba Gonzalo Salgado

Para el secretario técnico del Arosa, David López "Perú", las claves del éxito de la temporada del primer equipo fueron dar continuidad a una parte importante de la plantilla, reforzándola, y fichar a Gonza Fernández como técnico. "Su incorporación fue determinante, por la dirección que hizo del equipo y porque encajó muy bien en la sintonía del club, tuvo mucha cercanía con los jugadores y lideró a todo el grupo". Al margen de que el técnico de Oia tuvo la habilidad y la inteligencia de remar de la mano de la parte de afición del Arosa que más anima, la Peña Escuadra Arlequinada.

Perú explica que apostaron por "parte de la plantilla" que la temporada anterior ni siquiera había logrado clasificar para play-off. "Los jugadores mejoraron a nivel personal, en autoconfianza y en creer en sí mismos. Sabíamos que tenían calidad y nivel, sólo faltaba que lo demostraran, como así hicieron". Se sumaron fichajes "para mejorar ciertas posiciones" y ni siquiera "el gran handicap de la desgracia de Tapha, que era una referencia para nosotros", fue un impedimento para que el Arosa lograse el objetivo. "Todos los futbolistas se sacrificaron mucho, trabajaron cada día y fueron importantes en cada momento".

Perú explica que "en invierno se intentó ajustar la plantilla para equilibrarla y creo que mejoramos al equipo". La llegada de Yoel Crespo y de un Manu Fernández que desempeñó un papel importante, unida a la recuperación de varios lesionados, permitió al Arosa elevar su rendimiento y firmar una segunda vuelta de campeón (40 puntos), lo que acabó por darle el ascenso.

El título permite al Arosa disponer de mucho tiempo por delante para planificar la próxima temporada en Segunda RFEF. "Habrá que esperar a conocer la idea que tenga la directiva para reestructurar el club, ya que es un salto importante. Creo que hay que poner unos buenos cimientos, unas bases fiables, con el objetivo de mantener la categoría porque cuesta mucho llegar a ella como se vio esta temporada". De momento aún toca seguir celebrando el ascenso, ya que el miércoles por la tarde está prevista la recepción y el acto de homenaje en el Concello.