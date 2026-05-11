Con Seijo empezó todo

El canterano David Seijo, junto a sus compañeros en el palco tras ganar la liga el domingo Gonzalo Salgado

El ascenso del Arosa a Segunda RFEF es el fruto de una increíble y también inesperada remontada en la segunda parte de la competición. Y es que muy pocos, por no decir nadie, podían soñar con el desenlace actual hace unos meses, cuando el equipo de Gonza Fernández estaba a 11 puntos del liderato en el mes de enero, justo antes de finalizar la primera vuelta.

Por aquel entonces el Arosa venía de perder 3-0 ante el Boiro y de empatar en A Lomba con el CJ Cambados. Era quinto en la tabla, con un solo punto de ventaja sobre el Céltiga, al que tenía que visitar en A Illa. El pesimismo entre parte de la afición y el malestar en la directiva eran irreprimibles. Mientras el presidente Manolo Abalo trasmitía a algunos socios en cafeterías y mentideros que el cargo del entrenador corría serio peligro, el equipo debía sortear su peor momento de la temporada, descartado para luchar por el título y a punto de verse descabalgado de zona de play-off.

Fue entonces cuando logró un triunfo in extremis en A Illa que empezó a cambiarlo todo. El gol del joven canterano Seijo en el tiempo de aumento en el Salvador Otero, que supuso el 3-4, fue una liberación. El Arosa zanjaba parcialemente su crisis, consolidándose en zona de promoción, aunque cerraba la primera vuelta con 30 puntos, a 11 del Compostela (41). Pensar en ese momento en lo que vendría después era una entelequia.

Pero sucedió algo que no había ocurrido en toda la primera vuelta, en la que el Arosa no fue capaz de encadenar dos victorias seguidas. Fueron cuatro consecutivas la que cayeron. Otra vez con goles a última hora. Seijo repitió en A Coruña ante el Silva (1-2) y Álex Rey hizo lo propio en el campo del Lugo (1-2). Tres goles en el tiempo de aumento elevaron la confianza del grupo, que encontró su camino y ni siquiera el empate ante el Alondras en el Manuel Jiménez le desvió ya de esa senda.

La afición del Arosa está de vuelta donde se merece Gonzalo Salgado

De forma simultánea, el Compostela, que había acabado invicto la primera vuelta, encajó su primera derrota, ante el Barco, y comenzó a titubear. Se dejó puntos contra el Boiro y perdió en el campo del Silva. La diferencia con el Arosa se vio reducida en apenas un mes a un partido. El escenario ya era otro porque las tendencias y las sensaciones cambiaron. El Arosa pasó a ser un equipo fiable, sólido e infalible a domicilio. Mientras el Compostela comenzó a derrumbarse. También perdió en el campo del Lugo B y, después de la primera semana de tres partidos, el Arosa se puso líder por primera vez en tres años y medio gracias a un autogol ante el Somozas.

Empezaba el gran pulso final, que incluía un enfrentamiento directo que parecía determinante. El Arosa recibió al Compostela en A Lomba a falta de cuatro jornadas para el final de liga y con un punto de ventaja. Pero vio cortada su racha después de catorce jornadas invicto. Dos puntos por detrás y el golaverage perdido tras el 0-2 en A Lomba, con un daño colateral en lo anímico al caer lesionado Tapha nuevamente de gravedad.

Lejos de bajar los brazos, el Arosa siguió luchando, mantuvo la fe, en el discurso de su técnico y en el rendimiento de los futbolistas. Ganó en O Barco y al Boiro, mientras que el irregular Compostela no pasó de empate ante Montañeros y Somozas. Otra vuelta a la tortilla. El Arosa volvió a verse en la cima en solitario por tercera vez, dependiendo de sí mismo, y se comportó como un equipo campeón, ganando los derbis ante Cambados y Céltiga sin verse afectado por la presión ni la responsabilidad. Completó así una segunda vuelta de 40 puntos, beneficiándose del pobre bagaje de su máximo rival (sólo 27 puntos).