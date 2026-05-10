Delirio en A Lomba: El Arosa "campeona" y ya es de Segunda RFEF

El Arosa logró el ascenso a Segunda RFEF tras una espectacular y épica remontada ante el Céltiga, que se había puesto con dos goles de ventaja en el marcador. El apoyo de la afición y la fe inquebrantable en la victoria motivaron que en apenas media hora el conjunto arlequinado le diese la vuelta al marcador.

Tras el pitido final, se desató la euforia entre jugadores y aficionados que festejaron por todo lo alto este hito arlequinado.