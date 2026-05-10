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Diario de Arousa

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El Arosa celebra el ascenso a Segunda RFEF
Arosa

Delirio en A Lomba: El Arosa "campeona" y ya es de Segunda RFEF

Así se celebró la épica remontada ante el Céltiga

D. A.
10/05/2026 20:29

El Arosa logró el ascenso a Segunda RFEF tras una espectacular y épica remontada ante el Céltiga, que se había puesto con dos goles de ventaja en el marcador. El apoyo de la afición y la fe inquebrantable en la victoria motivaron que en apenas media hora el conjunto arlequinado le diese la vuelta al marcador.

Tras el pitido final, se desató la euforia entre jugadores y aficionados que festejaron por todo lo alto este hito arlequinado.