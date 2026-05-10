A 90 minutos de tocar el cielo

Cambados vs Arosa MONICA VILA

Vilagarcía comienza a respirar nervios. El Arosa SC está a horas de volver a hacer historia, y es que el cuadro de Gonza Fernández podría volver a ser equipo de Segunda RFEF hoy mismo. En caso de ganar el derbi de las 18:00 horas al Céltiga FC, los arlequinados serían campeones de Tercera RFEF y, por lo tanto, ascenderían de manera directa.

En caso de derrota, solo cabría esperar que el Compostela pinche en su visita al Viveiro para seguir anclados al primer puesto. El último supuesto pasa por el empate, que también le podría valer al Arosa siempre y cuando los de Secho perdieran o empataran en Viveiro.

“Queremos conseguir algo histórico”, dice Gonza Fernández Más información

Ahora, los arlequinados dependen de si mismos para ser campeones, con un derbi por delante en el que se espera mucho de ellos, y en el que la afición se encuentra totalmente volcada.

Desde el inicio de temporada, el mantra del Arosa fue centrarse en el día a día, algo que esta semana cuesta un poco más al conocer cuál puede ser el premio cuando hoy el colegiado pite el final en A Lomba.

Para muchos jugadores será la primera vez que disputen un partido de tal magnitud con la arlequinada, como el caso de Marcos Remeseiro, quien se convirtió en uno de los pilares en el once titular de Gonza Fernández durante la presente temporada.

Remeseiro disputa un balón en Burgáns MONICA VILA

“Tengo más ganas de que llegue ya el partido que nervios, sabemos lo que está en juego”, dice Reme. “Va a ser un partido complicado, porque aunque el Céltiga llegue en una mala racha, van a venir a ganarnos el partido, como es lógico, y además es un derbi y se vive de manera diferente”, recalca el centrocampista arlequinado.

Un derbi que puede valer un ascenso, y en el que el control de las emociones será clave para no perder en ningún momento el ritmo del partido. “Nosotros tenemos que tener la cabeza lo más fría posible, dentro de que sabemos lo que nos estamos jugando, y plantear un partido como venimos haciendo en las últimas jornadas”, explica Remeseiro.

Remeseiro en el derbi ante el CD Boiro Gonzalo Salgado

“Hay que tratarlo como un partido más, y la dificultad está en encontrar ese equilibrio. Va a ser un duelo largo, no hay que ganarlo en el minuto cinco, pero tenemos que salir motivados desde el principio”, insiste.

Se espera un ambientazo en A Lomba en el último partido de Liga, aunque no un lleno absoluto, ya que finalmente no será jornada de puertas abiertas. El objetivo del vestuario arlequinado pasa por mantener la concentración en lo que dure el partido, sin pensar en que el pitido final dictará sentencia sobre su futuro.

“Tenemos que tener toda nuestra concentración en el partido y no en el después. Lo bueno que tenemos es que si somos capaces de ganar, nos da igual lo que haga el Compostela”, explica el centrocampista.

Los de Secho jugarán también hoy a las 18:00 horas, ya que la última jornada es horario unificado. “Tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar, no pensamos en especular con otros resultados, solo queremos ganar y ascender”, recalca el coruñés.

En su primera temporada en A Lomba, Marcos Remeseiro ya sabe lo que es sentir el calor de toda la afición arlequinada. “Es una pasada lo involucrada que está la gente, creo que conseguimos incluso que se engancharan más personas de las habituales con lo que fuimos haciendo a lo largo de la temporada”, afirma.

Cambados vs Arosa MONICA VILA

Una temporada excepcional, pero con la que no se conforman. “Independientemente de lo que pase hoy la temporada fue muy buena, pero no nos vale, no llegamos hasta aquí con esta posibilidad para desaprovecharla. Queremos dejar al Arosa campeón y en Segunda”, concluye Reme.