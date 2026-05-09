“Queremos conseguir algo histórico”, dice Gonza Fernández

Arosa vs Cambados MONICA VILA

Nervios, ilusión, ganas, emoción. Son solo algunos de los sentimientos que conviven en el Arosa SC a escasas horas de que A Lomba dicte sentencia sobre el futuro arlequinado. El equipo de Gonza Fernández está a solo 90 minutos de ser campeón de Liga, y por lo tanto, equipo de Segunda RFEF la próxima temporada.

El ansiado ascenso parece dejar de ser un espejismo para convertirse en una realidad, pero todo dependerá de la actuación de los vilagarcianos en el derbi que se disputa mañana a las 18:00 horas en el Municipal da Lomba. Enfrente, un Céltiga sin nada que perder ni ganar, pero que quiere despedirse de la temporada dando una buena imagen a sus seguidores.

Una victoria elevaría a lo más alto al equipo de Gonza, mientras que en caso de derrota o empate, si el Compostela gana en su visita al Viveiro, se verían abocados a jugar el play-off de ascenso.

“Estamos muy bien, tenemos muchísimas ganas de que llegue el domingo. Nosotros intentamos controlar lo que podemos, estamos preparando el partido lo mejor posible en todos los aspectos”, explica Gonza Fernández.

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“No lo preparamos distinto a lo que llevamos haciendo hasta ahora, porque no tiene menos importancia. Hicimos una buena semana y lo que transmite el equipo es mucha confianza”, insiste el entrenador. En caso de conseguir la victoria ante el Céltiga, el cuadro arlequinado finalizaría la liga con 70 puntos.

“Nos centramos mucho en el proceso, era el objetivo y lo cumplimos al 100%, fuimos dando pasos hacia delante como equipo, y a la hora de afrontar cada pequeño reto los conseguimos todos. Ahora queda el premio gordo, pero sabemos que es una temporada muy buena, tener la opción de hacer 70 puntos es para estar muy contentos y satisfechos”, comenta.

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Enfrente tendrán a un Céltiga sin nada que perder ni ganar, y es que los de Luis Carro ya tienen asegurada la permanencia y no tienen opción de entrar en el play-off. “Son un equipo con muy buen pie. Nosotros queremos mandar en el partido y ser agresivos con y sin balón”, dice Gonza.

La gestión de las emociones se vuelve una de las grandes tareas para el domingo, y es que el Arosa puede volver a Segunda RFEF después de cuatro años.

“Todo es importante, pero hay que gestionar bien las emociones y saber que es un partido más de fútbol, que pueden pasar muchas cosas, y tenemos que estar tranquilos y confiados en lo que estamos haciendo, creo que los jugadores tienen muy claro lo que tienen que hacer”, destaca Gonza Fernández, que no cuenta con Tafa, Seijo ni Javi Rey, pero recupera a Luis Castro de la sanción.

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Los isleños aterrizan en A Lomba en su peor momento, arrastrando cinco derrotas consecutivas que dejan al equipo de Luis Carro en la decimotercera posición de la tabla con 40 puntos. “Va a ser un partido totalmente distinto a la primera vuelta, por dinámicas de los equipos y por el momento de la competición. Nosotros vamos a ir a por el partido desde el inicio”, explica Gonza.

“Espero ver un equipo serio, consciente de que es un partido de 90 y pico minutos y que tenemos que seguir mostrando esa solidez que nos trajo a optar a ser campeones en esta última jornada”, remarca el entrenador, consciente de que el equipo realizó un trabajo impecable tras la derrota ante el Compostela, pero sobre todo, desde el inicio de la segunda vuelta.

“Los jugadores creyeron en lo que estábamos haciendo, incluso cuando parecía que todo era definitivo, pero sabíamos que no era así. Lo mejor que hizo el equipo este año fue creer”, insiste Gonza.

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En caso de victoria, el Arosa SC habrá conseguido 40 puntos solo en la segunda vuelta, además de llevar solo una derrota en casa en toda la temporada. Unos condicionantes que dan el derecho a soñar con el campeonato a los arlequinados. “Tenemos que mantener bien las emociones, nos tendremos que adaptar rápido a lo que nos exija el encuentro”, recalca Fernández.

“Queremos conseguir algo histórico. Estos jugadores se lo merecen y quiero que todo el mundo los empuje desde el minuto uno porque lo dieron todo por este escudo y por este club. Creo que el premio es muy gordo y a nivel personal siento muchísimo orgullo, es muy difícil hacer lo que estamos haciendo. Pero tenemos que seguir haciendo las cosas muy bien para que mañana el árbitro pite el final y el Arosa sea campeón de Liga”, concluye un optimista Gonza Fernández.