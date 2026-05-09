La sociedad vilagarciana se vuelca con el Arosa SC

Arteco mostró uno de los diseños más originales Gonzalo Salgado

La peña Escuadra Arlequinada quiso hacer algo especial durante una semana clave para el Arosa SC antes del último partido de liga en el que puede cantar el alirón.

Así, como pequeño gesto de unión entre el equipo y la sociedad vilagarciana, lanzaron a través de sus redes sociales la idea de colgar banderas, bufandas, camisetas o cualquier símbolo arlequinado en viviendas y negocios con el fin de que la ciudad se tiñese de blanco y rojo en estas fechas.

“Queremos conseguir algo histórico”, dice Gonza Fernández Más información

Moto Bazar también tiñó su escaparate de arlequinado Gonzalo Salgado

Una iniciativa que contó con una gran respuesta por parte de la sociedad vilagarciana. Sin ir más lejos, negocios como la Óptica Jiménez o Moto Bazar inundaron sus escaparates de color arlequinado para animar al equipo antes del derbi ante el Céltiga FC.

La Óptica Jiménez también apoya al Arosa SC Cedida

Cuatro años más tarde, Vilagarcía de Arousa está a noventa minutos de vivir uno de los momentos más esperados como es el regreso del Arosa SC a Segunda RFEF, categoría en la que militaron durante la temporada 2021/2022, y a la que ahora esperan regresar de forma directa si ganan mañana en A Lomba a los isleños.