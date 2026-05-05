No habrá puertas abiertas

A Lomba presentará un gran ambiente el domingo, en el que puede ser campeón, pero no se prevé una entrada histórica Aitana Vidal

El Arosa SC pone todo a punto para el posible ascenso de este domingo a las 18 horas. El equipo de Gonza Fernández podría ser en escasos días combinado de Segunda RFEF si logra vencer al Céltiga FC en A Lomba, donde se espera un gran ambiente, pero lejos del lleno.

La directiva ha optado por no declarar este último partido de la liga regular como jornada de puertas abiertas. Estas sólo permanecerán así para los socios y para los menores de 16 años. El público vilagarciano que no sea abonado y quiera sumarse a la posible fiesta, y la afición visitante, tendrán que pasar por taquilla. Aunque a cada socio se le otorga la posibilidad de retirar dos entradas adicionales para acompañantes a mitad de precio (6 euros), que pueden retirar en las oficinas de club durante la semana.

“Va a ser una semana larga, a ver si somos capaces de dormir”, bromea Manolo Abalo. “No es momento de hacer otro medio día de club, hay que tener un respeto al socio y hacer que se sientan protagonistas”, afirma el presidente. La idea de abrir las puertas y que no se pague entrada no convence a la directiva. “Si haces eso, la gente que es socia te protestaría, y también le damos ventaja al otro equipo”, explica Abalo.

“La idea es que estemos todos y nosotros seamos más, ahora hay que valorar más lo deportivo que lo económico, aunque deban de ir las dos cosas de la mano”, señala el presidente arlequinado. “Dependemos de nosotros y esperamos tener la suerte que necesitamos, no queremos darle ventaja al Céltiga, así que vamos a hacerlo lo mejor posible”, concluye.

El de A Illa es un equipo que moviliza a pocos aficionados en los desplazamientos, aunque sí ha conseguido reunir más gente en sus partidos en el Salvador Otero esta temporada respecto a años anteriores en Preferente. En sus filas hay siete futbolistas que pasaron por el Arosa. Son Manu Táboas, Álex Rodríguez, Santi Figueroa, Martín Sánchez, Guille, Óscar y Julio Rey. Además, el técnico Luis Carro también defendió la camiseta del Arosa, en Tercera, y fue entrenador en la cantera, ascendiendo al equipo juvenil a la Liga Nacional. Por tanto será un partido especial para muchos visitantes, aunque ya no se jueguen nada importante a nivel clasificatorio.

El equipo de Gonza Fernández continúa preparando el partido, dándole normalidad a la semana y centrándose en el día a día. La misma fórmula que llevan aplicando toda la temporada. Esta vez no habrá sancionados y regresa Luis Castro.

Fue curiosamente ante el Céltiga, en el último partido de la primera vuelta a mediados del mes de enero, cuando empezó la racha del Arosa que le ha traído a las puertas del ascenso. El equipo arlequinado estaba en su peor momento de la temporada al regreso del parón navideño, quinto en la clasificación y a 11 puntos de distancia del Compostela, que era líder. Pero aquel derbi lo empezó a cambiar todo. El gol de Seijo en el descuento (3-4) dio inicio a una racha de cuatro victorias seguidas.

El Arosa encadenó trece jornadas sin perder, hasta que cayó en A Lomba con el Compostela. Pero se recuperó de ese único mazazo y lleva tres triunfos seguidos en las últimas semanas. Desde que se presentó en A Illa, es el mejor equipo de la liga con 40 puntos en 17 partidos. Esta gran trayectoria contrasta con la deriva del Compostela, que desde entonces solo sumó 27 puntos, siendo sexto en la tabla en este tramo de partidos.

La Escuadra se moviliza

La Peña Escuadra Arlequinada ha decidido no hacer recibimiento al equipo el domingo antes del partido. Una medida motivada por los resultados adversos en los precedentes. No salió bien contra el Compostela, tampoco el año pasado en el último partido ante el Alondras, ni los anteriores del play-off de ascenso o el último en Segunda RFEF ante el Bergantiños.

La Escuadra se movliza y quiere generar una corriente de apoyo al Arosa durante la semana cedida

Supersticiones al margen, la peña oficial del Arosa se volcará el domingo como es habitual para animar al equipo. Y también durante la semana. Han empezado a colgar banderas, bufandas y camisetas del Arosa en los balcones de sus domicilios e instan al resto de aficionados a hacerlo, con el objetivo de que Vilagarcía respire un ambiente especial.

En el caso de su maximo rival, el Compostela, su directiva ha decidido hacerse cargo del coste de las entradas de todos los aficionados que se desplacen el domingo a Viveiro. Cabe recordar que el Compos no depende de sí mismo, ya que aún ganando no ascendería si también lo hace el Arosa. l