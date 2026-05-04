Un último paso a la gloria

Los jugadores del Arosa agradecen el apoyo de la Peña Escuadra Arlequinada tras la última victoria el sábado en Burgáns, que les permite llegar líderes a la última jornada Monica Ferreiros

Horario unificado en la última jornada de Tercera RFEF para los partidos decisivos. El domingo a las 18 horas la liga regular bajará el telón y quedarán resueltas las incógnitas que afectan al título y al play-off. Y es que el descenso ya está determinado.

Pierden la categoría de forma irremisible el Barbadás, el CJ Cambados y el Noia. También cae el Silva arrastrado por el descenso de la Sarriana desde Segunda RFEF, si bien los coruñeses deberán esperar al mes de junio para consumar o no la pérdida de la categoría. Y es que si un equipo gallego asciende en el play -off a Segunda RFEF el Silva si conseguiría la salvación.

El que ya está fuera de peligro es el Viveiro, con su triunfo el domingo en el campo del Alondras. Los de A Mariña no se jugarán nada en la última jornada en casa ante el Compostela, como no lo hará el Celtiga en su visita al campo de A Lomba. Las cuentas para que el Arosa se proclame campeón y consiga el ascenso directo son muy sencillas. Si gana su tercer derbi seguido cantará el alirón. También lo celebrará aún no ganando, siempre que no lo haga el Compostela en Cantarrana.

El Arosa se ha ganado a pulso llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para “campeonar”. Desde que perdió el duelo directo con los santiagueses se ha mostrado como un equipo infalible, muy sólido en su juego (lleva tres victorias seguidas sin encajar) y muy fuerte a nivel mental. Ni le tiemblan las piernas ni hay signos de dudas. Al contrario, cuerpo técnico y jugadores desprenden convicción y determinación e incluso en su afición, acostumbrada a recibir golpes anímicos y decepciones los últimos años, se vislumbra máxima confianza y ningún negativismo.

El líder recibirá a un Céltiga al que se le está haciendo larga la temporada en cuanto a resultados. Lleva cinco derrotas seguidas. Si bien su juego dice otra cosa. El viernes el equipo de Luis Carro mereció ganar por número de ocasiones al Arteixo, que es el mejor equipo de la segunda vuelta junto al Arosa (ambos han sumado 37 puntos), pero los isleños perdieron 2-3 porque están inmersos en esa dinámica en la que todo se alinea en su contra.

Un partido para llenar A Lomba

Se espera un ambientazo en A Lomba el domingo a las 18 horas. La directiva que preside Manolo Abalo se reunía estta tarde para decidir alguna medida con la que tratar de incentivar la presencia de aficionados y llenar el campo. La ocasión lo merece, al tratarse del partido más importante de la temporada, ya que el Arosa no se proclama campeón de Tercera (ahora es la quinta categoría y no la cuarta) desde la temporada 1992-1993, en la que ascendió a Segunda B al ganar el play-off a Moscardó, Lealtad y Ribert de Salamanca.

Seis aspirantes a dos plazas

El otro gran foco en la tarde del domingo en la categoría estará puesto en la lucha por el play -off, donde hay mucha igualdad y seis equipos implicados para dos plazas que aún no tienen dueño. Entre los aspirantes está el CD Boiro, que suma 50 puntos, los mismos que tiene Estradense y un Somozas al que visita el domingo en el Manuel Candocia. Con 49 puntos está el Racing Vilalbés y con 48 Lugo B y Gran Peña. Habrá dos enfrentamientos directos.

Adri Castro celebra un gol en la victoria en Barraña ante el Atlético Arteixo Mónica Ferreirós

El Boiro jugará el play-off si gana y tendrá una remota opción en caso de empate, pero dependería de una combinación de resultados de sus rivales directos. Si pierde, no tendrá ninguna posibilidad de disputar la fase de ascenso.