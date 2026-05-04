El campeón del play-off gallego se cruzará en la tercera eliminatoria con el ganador del catalán

El Arosa espera eviitar el play-off y ascender directamente el domingo y el Boiro sueña con disputarlo Gonzalo Salgado

El campeón del play-off de ascenso a Segunda REFF en Galicia, que disputarán los equipos clasificados del segundo al quinto puesto una vez concluya la liga el domingo, se cruzará en la eliminatoria nacional contra el campeón del play-off del grupo 5, el catalán. Así lo deparó el sorteo celebrado esta mañana en la sede de la RFEF, en las Rozas.

De esta forma se encarece mucho el ascenso para un segundo equipo gallego de Tercera RFEF, ya que se cruzará contra un equipo de otro de los grupos más fuertes de la quinta categoría en España. El Arosa confía en no disputar esta fase, ya que si gana el domingo en A Lomba al Céltiga (18 horas) cantará el alirón y ascenderá directamente. También podría conseguirlo sin necesidad de ganar el derbi, siempre y cuando el Compostela no gana en Viveiro.

De entre vilagacianos y santiagueses saldrá el segundo clasificado que juegue el play-off junto al Arteixo, que ya es tercero, mientras que faltan todavía por decidir otros dos billetes, a los que aspiran seis equipos, entre los que está el Boiro, junto a Somozas, al que visita el domingo (18 horas), Estradense, Racing Vilalbés, Lugo B y Gran Peña.

En Cataluña, ya están clasificados para el play-off el Badalona y el Cornellá que compró Leo Messi, dos equipos muy fuertes, Todavía falta por saber en la última jornada las otras dos plazas, una vez que el Manresa se proclamó campeón y asciende directamente. A ellas aspiran Hospitalet, Vilanova Geltrú y FE Grama.