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Diario de Arousa

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Arosa

Rivera: “Solo pensamos en ganar la liga porque el resto está conseguido”

El atacante y Chema Leobalde son optimistas respecto al primer puesto

María Caldas
03/05/2026 00:00
Cambados vs Arosa
Rivera saludando al finalizar el partido
MONICA VILA
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José Rivera es una de las piezas claves para Gonza Fernández en el último tercio del campo esta temporada. “Después de ganar queda uno menos, es el último, estamos contentos y tranquilos porque sabemos que también se nos puede escapar, así que tenemos que trabajar durante la semana e intentar pelearlo”, comenta el atacante arlequinado. 

“Solo pensamos en el ascenso directo porque el resto está conseguido, así que pensamos en ganar la Liga”, insiste Rivera. “Creo que el equipo compite muy bien desde hace varias jornadas. Mejoramos defensivamente y eso ahora es clave y nos está dando mucho, hay que seguir así”, concluye el delantero vilagarciano. 

Chema: “Hicimos un partido de campeón, vamos a intentar subir”

En el vestuario del Arosa SC se respira optimismo. Los jugadores ni contemplan la posibilidad de tener que jugar el play-off de ascenso a Segunda RFEF. “Estamos bastante contentos, hicimos un partido muy bueno, en la primera parte dominamos mucho más, aunque en la segunda cedieramos un poco más”, comenta. 

“Hicimos un partido de campeón y vamos a intentar ascender”, insiste Chema luego de que el Arosa recuperase el liderato. “Dependemos de nosotros, con ganar nos llega. Solo pensamos en nosotros y en ganar, no pensamos en otra cosa, lo tenemos en nuestra mano. Es un privilegio para nosotros”, explicó el portero santiagués del Arosa, que volvió a echar el candado. 

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