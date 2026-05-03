El Arosa juvenil se despide de División de Honor con una victoria en Ferrol (2-3)

partido de juveniles de fútbol entre el Racing y el Arosa Jorge Meis

El Arosa se despidió de División de Honor con una victoria por 2-3 ante el Racing de Ferrol en el campo de O Pote. Los dos equipos se reencontrarán el próximo año en la Liga Nacional, a la que los arlequinados regresan tras cuatro temporadas en la élite del fútbol juvenil español.

Sin nada en juego, salvo bajar el telón con un buen sabor de bcoa, fue el equipo de Míchel Alonso, que llevaba varias semanas descendido, el que más peligro llevó en el inicio del encuentro, hasta el punto de que cuando se cumplió el cuarto de hora se adelantó gracias a Aketx Aranaga.Ese tanto despertó al cuadro de David López, que se lanzó al ataque para empatar cuanto antes. Esa estrategia más agresiva tuvo su recompensa, pues apenas ocho minutos después Iván Falcón puso el 1-1.

A partir de ahí, los arousanos comenzaron a tener un poco más de control y crear más peligro ante un Racing que esperaba para poder salir a la contra y hacer daño. Así fue como llegó el segundo tanto, obra de Daniel González, cuando estaba a punto de finalizar la primera mitad en O Pote. Ese gol encajado antes del descanso podría hundir a cualquier equipo y el conjunto verde lo sabía, por lo que trató de aprovecharse de esa situación cuando se reanudó el juego.

partido de juveniles de fútbol entre el Racing y el Arosa Jorge Meis

Dispuso de alguna ocasión, pero no tuvo la puntería necesaria. Eso dio vida a un Arosa que poco a poco se recuperó hasta el punto de que logró empatar gracias a un penalti transformado por el propio Iván Falcón. Pero la cosa no acabó ahí, ya que los visitantes buscaron con ahínco ese tercer tanto que les diese la victoria y lo encontraron poco después gracias al buen hacer de Yeray Nuñez. El juvenil verde trató de empatar la contienda, pero no fue capaz de romper el muro visitante. Junto a Arosa y Racing, también pierden la categoría Montañeros y Pontevedra.