Sólo vale ganar, un derbi dramático en Burgáns
El Arosa está obligado para volver al liderato tras la victoria ayer del Compostela. Y el Cambados descenderá si no suma de tres (18.45 horas)
Un derbi en el que sólo vale ganar. Cambados y Arosa se miden esta tarde en Burgáns (18.45 horas) en la penúltima jornada de liga de Tercera RFEF. La victoria ayer del Compostela relega provisionalmente a los visitantes a la segunda plaza, por lo que necesitan sumar de tres para volver a la cima y llegar al último domingo de la liga regular dependiendo de sí mismos para ser campeones. Los locales, virtualmente descendidos, se aferran a sus escasas opciones matemáticas y estas sólo pasan por ganar esta tarde y esperar que pierda mañana el Silva en casa en Noia.
La derrota o el empate sería una fatalidad para ambos equipos. Los locales descenderían y el Arosa no dependería de sí mismo para ascender directo en la última jornada. Así de dramático y emocionante se presenta este duelo de rivalidad en Tercera en Burgáns 28 años después.
Pénjamo tiene toda la plantilla disponible. “Para nós non cambia nada o resultado do Compostela. Temos que gañar e eles tamén, a situación é a mesma”, comenta el entrenador del CJ Cambados. El equipo amarillo, que es el rey del empate de la categoría con 14 igualadas, lleva varias jornadas asumiendo riegos para tratar de sumar de tres. Sus últimos partidos han sido más abiertos, pero los números indica que fue capaz de ganar uno en las últimas 21 jornadas. Llega al derbi en dinámica negativa, tras encadenar tres derrotas seguidas ante Vilalbés, Noia y Arteixo. “Estamos finalizando moitas ocasións, pero penalízanos a falta de acerto”.
El Cambados se ha caracterizado toda la temporada por ser un equipo muy organizado y bastante fiable a nivel defensivo. De hecho es el noveno que menos encaja (sólo 4 goles más que el Arosa), pero en ataque es el peor de la categoría en cuanto a números. “Creo que nos últimos partidos demos un paso adiante a nivel ofensivo, pero sen acerto nin sorte, porque os rivais non tiran máis a porta que nós ”.
El Arosa tiene mucha más pegada que el Cambados, por eso ha marcado 30 goles más que sus vecinos. Así las cosas y pese a la necesidad de una victoria, los locales tratarán de evitar un partido abierto con intercambio de ocasiones, sabedores de que les perjudica ese contexto. “Está claro que os partidos aos golpes non nos benefician, só nos saíu ben o día do Barbadás, asume Pénjamo, que se deshace en elogios hacia el Arosa. “É un equipo de moita calidad, con xogadores interiores de outra categoría, como Concheiro e Remeseiro, son diferencias”.
El plan local se basará “en que eles estén incómodos, temos que taparlle o xogo interior e tratar de aproiveitar a nosas situacións porque tamén lles podemos facer dano cando non teñen balón”. Pénjamo espera un partido con diferentes fases, “nas que haberá que defender e atacar”. El ánimo del equipo local, como es lógico, no es el ideal para afrontar un derbi. “O equipo está fastidiado pola situación, pero a semana de traballo foi boa e este equipo nunca baixa os brazos”.
Pénjamo es consciente de que el partido puede volverse incontrolable si llega a los últimos minutos en empate, un resultado que no sirve a ninguno. “Temos claro que o aspecto emocional é importante porque é un derbi, o partido dura moito, hai que entrar ben e ler as distintas situacións que se vaian dando porque dentro do partido haberá minipartidos”.
La afición del CJ Cambados sigue al lado del equipo, sin reproches y alentando cada partido. Esta tarde no será menos. “A afección só podemos darlles as gracias por todo o apoio durante o ano. Hai moitos anos que non xogamos partidos como este e estou seguro que a xente vai a responder e nós trataremos de darlles unha alegría para seguir con esperanzas ata a última xornada”.
Vuelve Carlos Torrado
En los visitantes Gonza Fernández tiene las bajas de los lesionados Tapha y Seijo, además de Luis Castro por sanción. Pero regresa Carlos Torrado. “El Cambados siempre está en partido. En la situación en la que está lo hace muy peligroso. Tenemos que gestionar bien eso”, explica el entrenador del Arosa. “Con balón podemos hacerle mucho daño, si lo tenemos mucho tiempo en campo contrario. Luego debemos estar bien por detrás del balón para tener control de partido”.
El Arosa está preparado mentalmente para sumar una tercera victoria seguida y resistir la presión del Compostela con su victoria ayer. Son los arlequinados los que siguen dependiendo de sí mismos. Gonza introdujo en el once a Manu Fernández en los dos últimos partidos para reforzar la medular, algo que podría repetir esta tarde. “El equipo está cómodo y manejando diferentes registros que antes nos costaba un poco más. Estamos siendo solventes y dependerá el plan de partido y como vaya para ir cambiando cosas”, anuncia.
Habrá marea arlequinada de aficionados en Burgáns. Las entradas para adultos tienen un coste de 12 euros. Los menores de 18 años acceden gratis al campo. La directiva del CJ Cambados ha habilitado aparcamientos en Martín Códax y varias puertas de acceso al campo. La afición del Arosa estará en la grada descubierta. Se esperan dos mil personas en las gradas.