Gonza Fernández: "Hay que darle mucho valor a lo que estamos haciendo"

Cambados vs Arosa MONICA VILA

El Arosa SC está a solo un partido de acariciar el campeonato liguero. Tras vencer a domicilio al Club Juventud Cambados, los arlequinados regresan al primer puesto con dos puntos de ventaja sobre la SD Compostela, sumando así 67.

“Creo que hicimos lo que tocaba,. en la primera parte estuvimos mucho mejor en ataque que en la segunda, fuimos un equipo sólido”, comenta Gonza Fernández después del derbi que deja el ascenso a tiro al Arosa SC. El técnico destacó el gran trabajo del equipo, especialmente en un segundo tiempo en el que tuvieron que sufrir ante un Cambados que buscaba obrar el milagro en Burgáns.

“Por la situación, el ambiente y lo que nos jugamos, es difícil exigirle mucho más a los futbolistas en cuanto a juego. Hicimos lo que tocaba y creo que un 0-2 en este campo es para valorar”, indica el entrenador arlequinado.

Asimismo, Gonza Fernández no olvida las ocasiones que tuvo el equipo durante el segundo tiempo para poder adelantarse de nuevo en el marcador de Burgáns.

Cambados vs Arosa MONICA VILA

“Tuvimos ocasiones para hacer el 0-3 aunque no fuimos capaces, pero creo que es un muy buen partido del Arosa”, insiste Gonza. “Sabíamos que teníamos que imponer nuestro ritmo y marcar la diferencia, porque si ellos notaban esa diferencia de ritmo pues le iba a pesar, y ponernos por delante en el marcador también les condicionó más”, recalca el técnico arlequinado.

Durante el primer tiempo, los visitantes consiguieron imponer su ritmo de partido, con un planteamiento muy claro por parte del cuerpo técnico, pero que en los últimos 45 minutos se hizo difícil de mantener.

“Creo que en la segunda parte ellos ya con más corazón que cabeza le intentaron dar la vuelta a un encuentro en el que se jugaban mucho”, dice. “Nosotros teníamos que mantener la renta que nos permite seguir dependiendo de nosotros mismos a falta de una jornada”, destaca Gonza Fernández, que realizó un planteamiento muy físico del partido, dejando de nuevo en el banquillo a perfiles como el de Iñaki Martínez.

Los aficionados en Cambados MONICA VILA

“En el segundo tiempo hay jugadores que nos dan mucho diente para hincarle al rival cuando vamos por delante, es un trabajo que nos está dando resultados. Todo el mundo aprieta y aporta muchísimo”, comenta Fernández.

“La pena fue no hacer el 0-3 para estar quizás no más cómodo, pero sí que sobre todo por la situación y el ambiente, porque si llegan a hacer un gol te sientes con más presión”, dice el técnico sobre la intensidad que marcó el enfrentamiento durante el final.

Asimismo, Fernández también tuvo palabras para los aficionados que se desplazaron hasta Cambados a apoyar al equipo. “En A Lomba siempre es espectacular, pero es que estamos disfrutando mucho en todos los partidos. Cambiamos el ambiente que se respiraba estos últimos años, lo que hace la afición es de valorar. Ojalá en A Lomba seamos capaces de ganar para dar ese paso que creo que sería una auténtica barbaridad”, insiste. “Conseguimos todos los objetivos que nos fuimos marcando a lo largo de la temporada, hay que darle mucho valor y solo queda luchar”, concluye.