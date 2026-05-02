El Arosa ya afina la voz para cantar el alirón

Los jugadores del Arosa agradecen el apoyo de la Escuadra Arlequinada al término el partido en Burgáns, donde lograron una nueva victoria que les deja a un paso del título | Mónica Ferreirós

El Arosa llega líder a la última jornada y depende de sí mismo para ser campeón y ascender, mientras que el CJ Cambados consuma su descenso a Preferente, al caer en un derbi que resolvieron los arlequinados en la primera parte con un autogol de Conde y otro de Manu Fernández (0-2). El equipo de Gonza nadó, ya que fue muy superior en el primer período, y guardó la ropa, defendiendo su ventaja tras el descanso ante un Cambados voluntarioso, que nunca bajó los brazos, pero nada resolutivo en el área rival. El guión de toda su temporada, que lo lleva de vuelta a Preferente. El Arosa y su afición siguen soñando con el título. No titubearon tras la victoria el viernes del Compostela, y ya sólo les queda el último paso. Será en A Lomba ante el Céltiga.

El local Brais se lamenta al final del derbi, que consumó el descenso matemático del CJ Cambados Mónica Ferreirós

La diferencia en la clasificación entre ambos equipos quedó patente en la primera parte. El Arosa jugó unos primeros veinte minutos muy buenos, con un ritmo altísimo, dominando y asediando a un Cambados al que no le llegaba con tratar de igualar la intensidad de los visitantes. Encontrando por dentro a jugadores a diferentes alturas y atacando la amplitud y la profundidad, el equipo de Gonza fue un rodillo. Y las ocasiones se sucedieron. Casi marca Álex Rey a los cinco minutos de rebote. Conde, muy valiente, salió a recoger un centro abajo de Torrado y el balón se le escapó de las manos. En la siguiente, fue Álex Rey, una pesadilla para la zaga amarilla por todas los recursos que fue capaz de desplegar en ataque, el que se sacó un centro que cabeceó Rivera a las manos de Conde.

Remeseiro está haciendo un final de temporada sobresaliente, al igual que su equipo Mónica Ferreirós

La siguiente fue doble y acabó en gol. El Arosa jugaba en campo contrario y obligaba al Cambados a cobijarse cerca de su área. Fue Remeseiro el que puso un centro de gol desde la izquierda. Cabeceó Rivera, muy bien, y David Conde hizo un paradón. La jugada siguió y el balón llegó a la derecha, donde Álex Rey ganó con facilidad la línea de fondo y puso un centro bombeado que acabó en autogol. Palmeó el exportero del Arosa hacia su propia portería. De héroe a villano en apenas segundos.

Conde tuvo varias intervenciones salvadoras, pero su actuación quedó marcada por el autogol que supuso el 0-1 Mónica Ferreirós

Fue en el minuto once y el equipo de Gonza no se frenó, siguió enchufadísimo. Estaba cómodo, dominando y llegando en un campo amplio en el que se sintió como pez en el agua. Y empezó a merodear el segundo en acciones a balón parado.

Como cualquier derbi que se precie no faltó la polémica. Rivera pidió falta de Tavares cuando se quedaba en el mano a mano tras pase interior de Álex Rey. El árbitro se lavó las manos y se ahorró una expulsión. En la acción siguiente el Arosa perdonó el 0-2 por medio del propio Álex, que definió en el mano a mano al palo largo con el interior y el balón no cogió puerta.

Álex Rey jugó a un nivel altísimo en la primera parte Mónica Ferreirós

Después de veinte minutos a fuego del líder, el Cambados pudo al fin pisar el área de Chema. Fue en el 23, tras una pérdida de Samu Santos en la salida de balón. Pero no resolvió bien el el equipo local en superioridad numérica porque corrigió rápido la zaga visitante. En plena mejoría amarilla, con una opción en un centro de Zalo al que no llegó de cabeza en el primer palo Tiko, el Arosa armó una contra en la que Álex se quedó en el mano a mano ante Conde, pero el asistente señaló un fuera de juego más que dudoso.

Ambietazo en Burgáns con casi dos mil personas en las gradas Mónica Ferreirós

El derbi estaba entrando en un escenario más abierto, con grandes espacios. En ese contexto, la diferencia de calidad y confianza entre ambos equipos benefició a los visitantes, que anotaron el 0-2 a diez minutos del descanso. Manu Fernández atacó en conducción la línea defensiva local, tiró una pared en área con Álex Rey, que se la devolvió de tacón, permitiendo al mediocentro plantarse en área pequeña a placer ante Conde y batirlo por el palo corto. La jugada resumió lo que estaba siendo el duelo.

El presidente de la Diputación Luis López, en el palco junto a Manolo Abalo y Álvaro Carou Mónica Ferreirós

La superioridad visitante y su nivel de convicción era tan alto que hasta Remeseiro intentó un remate de rabona en área, fallido. Avisó en la previa Gonza que su equipo está preparado mentalmente y los jugadores le dieron la razón. La impotencia empezó a apoderarse de los locales, mientras el Arosa siguió frenando muy lejos de su área a su rival con su presión avanzada.

Justo antes del intermedio, el Cambados tuvo su gran oportunidad de meterse en el partido, en una acción de Diego Iglesias, que tiró la diagonal y se sacó un disparo abajo desde la frontal que se perdió por poco. Fue su mejor opción en un primer tiempo en el que Chema no tuvo que intervenir

Segunda parte

No es una casualidad que el equipo de Pénjamo sea el menos goleador de la categoría. Al inicio de la segunda parte demostró sus dificultades para definir con acierto en una llegada clara que acabó resolviendo Álex Fernández con un disparo muy desviado. La siguiente, clarísima, la tuvo Zalo a centro de Gregor, pero remató en semifallo y atrapó Chema. El Arosa estaba siendo superado en los mejores minutos locales y a Chema, ahora sí, se le acumulaba el “chollo”. Atrapó en la escuadra un disparo con mucha intención de Diego Iglesias, al que en la siguiente jugada le señalaron un fuera de juego inexistente cuando se quedaba en el mano a mano ante Chema.

Fran, superviviente del CJ Cambados que no hace tanto estaba en Segunda Autonómica, hizo una gran segunda parte Mónica Ferreirós

Gonza Fernández movió ficha. Se fue Concheiro y entró Iñaki en el 57. Nada cambió. El Cambados siguió llegando, pero se le apagaba la luz en área. Pénjamo movió el árbol con un triple cambio, buscando energía renovada. Entraron Seydou, Noel y Diego Hernández, que fue el siguiente en probar suerte sin éxito con un disparo cruzado desde la frontal. El Cambados dominaba en campo contrario y el Arosa se limitaba a defender, dejando pasar el tiempo.

De las botas de Noel nació una de las mejores ocasiones locales ya al final Mónica Ferreirós

Gonza aprovechó su segunda ventana de cambios para dar entrada a Palmás, Edgar, que actuó en el centro del campo, y Lombao, ya que el cansancio era evidente en algunos de sus futbolistas tras el despliegue físico del primer período. Aunque se mantuvo la iniciativa del Cambados con balón, el derbi ya estaba controlado por el Arosa, trabajando en labores de contención en campo propio, sin conceder ocasiones. Hasta que en el minuto 79 los locales volvieron a generar otra opción clara. Nació del talento de Noel, que atrajo en la derecha y filtró sobre el corte del lateral Álex, que pasó atrás y Diego Hernández acabó rematando contra el cuerpo de Pacheco. De ahí al final el Arosa ya no sufrió más, incluso estuvo cerca del 0-3, pero el árbitro no aplicó la ley de la ventaja cuando Yoel se quedaba sólo ante Conde. Los locales acabaron con diez tras la expulsión de Tiko, ya al final.

Yoel Cresp consuela a Álex Fernández al final Mónica Ferreirós

La afición local despidió con aplausos a su equipo, pero los jugadores del Cambados no pudieron contener las lágrimas tras el triste desenlace , que contrastaba con la alegría de los seguidores visitantes, con la Escuadra Arlequinada armando la fiesta. Empiezan a verse casi campeones. El próximo domingo A Lomba vivirá el partido más especial de la temporada. Al Arosa le separa una victoria de regresar a Segunda RFEF, incluso podría ascender sin ganar al Céltiga si el Compostela, al que aventaja en dos puntos, no es capaz de sumar de tres en Viveiro.

A la Escuadra Arlequinada se le está poniendo cara de afición de Segunda RFEF Mónica Ferreirós