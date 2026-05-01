El Compostela gana al Estradense y mete presión al Arosa

Concheiro con el balón en una acción del partido entre los dos aspirantes al titulo Gonzalo Salgado

El Compostela ganó esta mañana en San Lázaro al Estradense (2-1) y se sitúa líder provisional de Tercera RFEF con un punto de ventaja sobre el Arosa, que mañana visita en el derbi de Burgans al CJ Cambados (18.45 horas). El equipo santiagués sufrió para ganar al Estradense, que tuvo ocasiones claras en la segunda parte para llevarse el partido con 1-1 en el marcador. Pero en el minuto 81 llegó el tanto de Parapar que evita que los arlequinados tengan opción de proclamarse campeones este fin de semana.

El Arosa necesita ganar mañana al Cambados para volver al primer puesto y llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para ascender de forma directa.

Se espera una marea arlequinada de aficionados en Burgáns. Las entradas para adultos tienen un coste de 12 euros y se pueden adquirir a lo largo del día de hoy en la gasolinera Cepsa de Corvillón y mañana en taquilla. Los menores de 18 años acceden gratis al campo.

Habrá unas dos mil personas en Cambados, ya que los locales también se juegan mucho en el derbi. También necesitan ganar para alargar sus opciones de permanencia. La directiva del CJ Cambados ha habilitado aparcamientos en Martín Códax y varias puertas de acceso al campo. La afición del Arosa estará en la grada descubierta.