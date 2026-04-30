Responsabilidad e ilusión

Gonza Fernández y su cuerpo técnico muestran tranquilidad y confianza en el equipo, amparados en el buen trabajo semanal de toda la temporada Gonzalo Salgado

Ante todo mucha calma, pero sin necesidad de capear el temporal. Al contrario, luce el sol para un Arosa que está a dos pasos de ascender. Incluso bastaría con una victoria el sábado en el derbi de Burgáns si el Compostela no gana este viernes por la mañana al Estradense. “¿Cómo se gestiona esta situación? Pues nos enfocamos en nuestro partido al margen de lo demás”, explicó esta mañana en la rueda de prensa previa a la penúltima jornada el técnico Gonza Fernández.

“Queremos ganar y eso implica hacer las cosas bien y adaptarte al escenario que toque. El plano mental es importante, pero estamos muy preparados. Llevamos todo el año trabajando ese aspecto y estoy convencido de que vamos a estar bien”.

Al Arosa no le puede la presión. El equipo ha ido dando signos de madurez ha medida que avanzó la liga. El último ejemplo fue su recuperación de la derrota ante el Compostela, ganando a Barco y Boiro sabiendo sufrir y echando el candado.

Al técnico le hubiese gustado que esta jornada se jugase “con horarios unificados”, con lo que “se evitarían muchos problemas”, pero acepta la situación y no pierde el tiempo en lamentos. “Solo nos toca adaptarnos y seguir afrontando las semanas como lo estamos haciendo”.

El Arosa entrenará este viernes a las 10 horas, antes de que juegue su máximo rival. “No voy a ir a Santiago, estaré en mi casa, pero es imposible que no me llegue información de lo que pase en ese partido”, comenta Gonza, que pese a ser un técnico joven (38 años), tiene la suficiente experiencia para templar los nervios llegados a este punto. “Los jugadores deben disfrutar de esta situación y, sobre todo, que se centren en nuestro partido que es lo más importante para tener el premio al final”.

La última victoria ante el Boiro “nos ha dado mucho ánimo”, comentó Gonza, que ensalza la actitud de los jugadores en el día a día. “Quedan dos partidos, y tenemos que hacer nuestro trabajo y prepararlo lo mejor posible. Si con ese partido puedes ser campeón mucho mejor, pero lo hemos preparado como una semana más”.

El derbi de Burgáns es un duelo decisivo para ambos. “Cuanto más cerca estás del final más hay en juego. El Cambados necesita la victoria para seguir vivo, pero nosotros también tenemos que poner en valor lo que nos estamos jugando y hacer todo lo posible para sacar los tres puntos y veremos qué pasa”.

Al margen de la ventaja de dos puntos que tiene el Arosa en la tabla, el mejor aval para ilusionarse con el ascenso son “las sensaciones que me desprende el equipo, son muy buenas”, dice el entrenador. “Me estoy centrando mucho en lo que me transmite el equipo y pide que llegue el partido, porque hay un clima de concentración, responsabilidad y máxima ilusión. Todo ello sabiendo que tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar”.

A pesar de la diferencia en la tabla, Gonza sabe que el equipo de Pénjamo será un duro hueso, como quedó patente en el partido de la primera vuelta, que acabó en empate 1-1 en A Lomba. “El Cambados siempre está en partido. Su situación lo hace muy peligroso. Tenemos que gestionar bien eso. Con balón podemos hacerle mucho daño, si lo tenemos mucho tiempo en campo contrario. Además debemos estar bien por detrás del balón para tener control de partido”.

"Juntos somos más fuertes"

El Arosa jugará como visitante, pero más respaldado que nunca por su afición lejos de Vilagarcía. El técnico se muestra encantado con la movilización de la marea arlequinada. “Ojalá a este partido vaya mucha gente. Es una señal de que la afición está ilusionada, conectada y quiere celebrar los triunfos del equipo. Eso para nosotros es muy importante, Juntos somos más fuertes y eso se va a notar el sábado”.

Grato recuerdo en la última visita a Burgáns

La última visita arlequinada a Burgáns en partido oficial trae muy buenos recuerdos a la afición del Arosa. Fue hace diez años, en la final de la fase autonómica de la Copa Federación, en la que los vilagarcianos ganaron al Pontevedra con un gol de Julio Rey. De aquella plantilla sólo continúa Carlos Torrado, que apunta a volver al once tras cumplir sanción. En el Arosa también estaban Roberto Pazos y Fran Matos, que ahora defienden la camiseta del Cambados, donde hay numerosos futbolistas que pasaron por el club de Vilagarcía y su cantera, con lo que estarán especialmente motivados. l