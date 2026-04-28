El Arosa jugará el sábado en Cambados sabiendo el resultado del Compostela, que lo hará el viernes

Los empleados de la estacion de servicio Cepsa de Cambados, donde pueden comprar ya las entradas para el derbi, posan con la camiseta del equipo local cedida

El derbi entre el CJ Cambados y el Arosa se jugará el sábado a las 18.45 horas en Burgáns, mientras que el Compostela recibirá al Estradense un día antes, el viernes, a las 12 horas en San Lázaro. Después de un par de días de llamadas, sondeos y pesquisas, al fin los dirigentes de los clubes definieron los horarios de la penúltima jornada de liga de Tercera REFF, que puede ser ya decisiva para el ascenso directo y el descenso.

Como anunció su presidente, Eladio Oubiña, el Cambados jugará antes que el Silva, que recibirá el domingo a las 12.30 horas al Noia. El objetivo es tratar de meter presión a los coruñeses y evitar salir al campo ante el Arosa ya descendidos. También el Compostela tratará de presionar al líder, jugando un día antes tras alcanzar un acuerdo con el Estradense. El Compostela espera ganar para irse a la cama líder y obligar a los arlequinados el sábado. Pero esta apuesta en un arma de doble filo porque si el equipo de Secho no es capaz de doblegar a los de Manuti, que están peleando por el play-off, el Arosa dispondrá de dos oportunidades para cantar el alirón.

La primera sería ya el sábado en Burgáns, donde se espera una marea arlequinada. La directiva del Cambados facilita la presencia de aficionados visitantes y al fútbol en general y ha habilitado ya la venta de entradas de la estación de servicio Cepsa que se encuentra en Corvillón, en la avenida de Vilagarcía. En la gasolinera, colaboradora con el club amarillo, se despacharán entradas a lo largo de la semana por un importe de 12 euros para adultos, ya que los menores de 14 años acceden gratis, igual que los socios del Cambados porque no hay días de ayuda al club en la entidad amarilla.

El Cambados habilitará aparcamientos en Martín Códax para los aficionados que acudan a Burgáns, al igual que tres puertas de acceso al campo, ubicando a la afición del Arosa en al grada descubierta. Por todo lo que hay en juego, la cita es histórica. También por el hecho de que el equipo vilagarciano no visita Burgáns en Tercera desde hace 28 años.

El último derbi fue en marzo de 1998, con empate sin goles. En los locales, dirigidos por Seso Millán, actuaron jugadores como Neno Millán, Edu (actual director deportivo del Céltiga), Moncho Díaz, Alfonso Gallego, Mané, Machu, Roberto Pérez, Celso, José, Tino o Jorge Padín. En el Arosa, con Luis García en el banquillo, jugaron Juan, Marquitos, Patolas, Gabriel, Xandro, Raviña, Lois, Unai, Alfonso, Sito Punín y Caché. Desde el banquillo entraron Ricardo Fernández y Juancho Armental. Fue la última temporada del Cambados en Tercera hasta la actual, ya que acabó la liga en el último puesto, mientras que los vilagarcianos fueron sextos y se quedaron a las puertas del play-off.

El Céltiga jugará el viernes y el Boiro el domingo

El Céltiga, ya sin nada en juego, adelanta a la tarde del viernes (17.30 horas) su duelo en el Salvador Otero frente al Arteixo, que ya está clasificado para el play-off y sólo se juega asegurar la tercera plaza, que la tiene muy encarrilada. Por su parte, el Boiro recibirá el domingo a las 18 horas en Barraña al Montañeros, la hará sabiendo ya el resultado de algún rival directos por meterse en el play-off como Estradense, mienttas que el Gran Peña vs Vilalbés y el Barco vs Somozas, que también afecta a los intereses del Boiro, se jugarán el domingo por la tarde a la misma hora que el duelo de Barraña.