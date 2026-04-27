El Arosa juvenil desciende y pone fin a cuatro años en la élite nacional

Kibet, que jugó el sábado con el Fortuna en Pasarón, también lo hizo ayer ante el Arosa en el Jiménez Gonzalo Salgado

El Arosa juvenil consuma su descenso a la Liga Nacional tras perder en el Manuel Jiménez ante un Celta muy superior por 1-6. A falta de una jornada para el final de liga, el equipo de David López “Perú” se queda antepenúltimo, a tres puntos de un Compostela que le saca 13 goles en el average, por lo que está condenado después de cuatro temporadas en la máxima categoría del fútbol juvenil español.

Si alguien esperaba una ayuda del Celta al Arosa para evitar su descenso, teniendo en cuenta que los celestes se presentaban en Vilagarcía como campeones de liga y también el interés del club vigués en firmar un acuerdo de colaboración de cara a la próxima temporada, para ceder jugadores sub 23 a los arlequinados ante su posible presencia en Segunda RFEF, nada más lejos de la realidad. El Celta vino con todo. Su técnico envió un mensaje claro a la plantilla de cara a la Copa de Campeones. No sé guardo nada. Ni siquiera a los juveniles que jugaron el sábado con el Fortuna en Pasarón y que están en dinámica del filial de Pimera RFEF. Kibet, Anthony Khayat y Jorge Pérez-Lafuente fueron titulares en el Manuel Jiménez, donde sólo hubo partido hasta el primer parón de hidratación.

Pedro Ildefonso, juvenil de primer año, mostró su calidad al igual que el talentoso cadete Sueiro Gonzalo Salgado

El Arosa aguantó el chaparrón, de fútbol porque la tarde fue muy calurosa, durante los primeros veinte minutos. Fue entonces cuando llegó el 0-1, en un córner lanzado por Jorge Sálamo que cabeceó el central Raúl Cirveches, al que los celestes ficharon del Barça. Al regreso del “cooling break” llegó el 0-2, obra de Pérez-Lafuente de disparo desde la frontal tras robo en campo contrario.

De ahí al descanso fue una avalancha visitante. El ex del Zaragoza Sergio Beltrán mandó un remate al larguero y en la siguiente ocasión llegó el tercero, otra vez del pontevedrés Pérez-Lafuente con disparo desde la frontal tras otro regalo de los locales, que perdieron energía a medida que avanzó la primera parte. El cuarto antes del descanso fue extraordinario. La puso en la escuadra Beltrán. Con el partido perdido, el técnico local David López “Perú” movió el banquillo, apostando por la juventud.

Pedro Ildefonso, juvenil de primer año, mostró su calidad al igual que el talentoso cadete Sueiro Gonzalo Salgado

El Arosa afrontó la segunda parte con cinco jugadores de primer año juvenil y el cadete Xandre. Y no lo hizo mal, sobre todo mejoró con balón, aunque el partido ya estaba condicionado por ,a abultada diferencia en el marcador. El Celta volvió a apretar antes y después del parón de hidratación. Marcó el quinto y el sexto, por medio de Iago Barreiros y Ángel Davila. El Arosa, ya al final, marcó su gol en una acción de Matute, que provocó el penalti que él mismo transformó.