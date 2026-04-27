Batalla de horarios en la penúltima jornada

Arosa y Cambados se enfrentarán en un derbi de realidades opuestas y en el que ambos pueden cambiar de categoría Mónica Ferreirós

La Real Federación Gallega de Fútbol ha decidido que sólo la última jornada de liga de Tercera RFEF tendrá horario unificado, lo que está provocando una curiosa batalla silenciosa de horarios para la penúltima jornada, en la que hay mucho en juego en las luchas por el título, el play-off y el descenso. Así las cosas, el derbi de Burgáns entre el CJ Cambados y el Arosa apunta a disputarse el sábado por la tarde. Y es que los locales, a seis puntos del Silva a falta de dos jornadas, quieren jugar antes que los coruñeses, cuyo horario habitual es el domingo a las 12:30 horas. “No podemos salir al campo descendidos, por respeto a los jugadores y a los socios”, explica el presidente del CJ Cambados, Eladio Oubiña.

El conjunto amarillo tiene la salvación casi imposible. Pero quiere agarrarse a sus últimas opciones matemáticas. Estas sólo pasan por ganar los dos partidos que les restan, ante Arosa y Montañeros, y esperar que el Silva pierda contra el Noia y el Arteixo. El equipo de Pénjamo ya no tiene opciones de alcanzar al Viveiro, por lo que su única posibilidad de mantener la categoría pasa por superar al Silva y esperar que no baje la Sarriana de Segunda RFEF, que lo tiene muy difícil porque debe ganar en la última jornada al Rayo Cantabria en A Ribela y que pierdan Langreo y Valladolid Promesas, o que suba un segundo equipo gallego de Tercera en el play-off.

El derbi de Burgáns enfrentará a dos realidades opuestas, ya que el Arosa dispondrá de su primera oportunidad de ascenso. Si gana y no lo hace el Compostela en casa ante el Estradense, el equipo de Gonza Fernández celebrará el título y el regreso a Segunda RFEF tras cuatro años de tentativas. El Cambados propuso al Arosa jugar incluso el viernes, festivo, pero el club vilagarciano no está por la labor. Básicamente porque le interesa jugar después de que lo haga su máximo rival y no celebrar un posible ascenso en diferido. Los santiagueses, por su parte, también quieren jugar antes que el Arosa, para intentar meter presión a los arlequinados si consiguen ganar al Estradense.

“Si nosotros estamos en la situación del Céltiga, por ejemplo, no tendríamos problema en acceder a jugar el domingo, pero dadas las circunstancias debemos hacerlo el sábado”, explica Oubiña. Aunque será este martes cuando el Cambados fije el horario, el presidente prevé que no será antes de las 18.30 o 19 horas del sábado. “La circular de la Federación establece que el equipo local puede jugar desde el sábado a las 16 horas al domingo a las 21 horas”. Habrá que ver entonces que decide el Compostela, si adelantar su partido a primera hora de la tarde del sábado o no.

El Arosa lo tiene en su mano

Al margen de quien juegue antes o después, el Arosa depende de sí mismo. Se lo ha ganado en esta segunda vuelta extraordinaria en la que ha sumado 34 puntos de 45 posibles, metiéndole 13 al Compostela. El equipo de Gonza llega a las dos últimas jornadas en la mejor situación posible. Y en la que no estado en las últimas temporadas.

El técnico es cauto, la afición está ilusionada y los jugadores desprenden confianza. Se levantaron del golpe que supuso caer en el duelo directo en A Lomba y han vuelto a golpear con fuerza, ganando sin encajar a Barco y Boiro. Sobre el papel eran los partidos más complicados que les esperaban en el último mes. Ya que la trayectoria y el ánimo de sus próximos rivales otorgan el cartel de claro favorito al Arosa para rematar la faena. El Cambados lleva tres derrotas seguidas ya acumula 323 minutos sin hacer gol. El equipo de Pénjamo ha competido muy bien durante toda la temporada, pero su escasa pegada (con 23 goles es el menos realizador de la liga) está a punto de llevarle de regreso a Preferente.

En cuanto al Céltiga, también se le está haciendo larga la temporada. Lleva cuatro derrotas seguidas y está deseando que termine una liga en la que estuvo peleando por el play-off durante muchos meses, pero perdió fuelle en el tramo final. A pesar de la condición de derbi, cuya rivalidad lo iguala todo, el Arosa lo tiene todo a favor para proclamarse campeón.

Se espera que su afición se desplace en masa a Cambados este fin de semana, donde le club local mantendrá los precios de toda la temporada (12 euros adultos y gratis los niños menores de catorce años) y está trabajando para facilitar la máxima presencia de seguidores visitantes. El club pondrá a la venta las entradas de forma anticipada durante la semana y habilitará aparcamientos en Burgáns y varias puertas de acceso al campo.