Iñaki Martínez: “Vamos a intentar conseguir los seis puntos que quedan”
El vestuario del Arosa SC apunta al optimismo respecto a ser campeones de Tercera RFEF
Iñaki Martínez es optimista con el posible ascenso directo del Arosa SC tras la victoria por 1-0 en el derbi ante el CD Boiro. “El partido salió cómo esperábamos, lo tuvimos contrlado creo que en todo momento, salvo ciertos momentos puntuales. Sabíamos a lo que iban a jugar ellos y lo que teníamos que hacer y se dio el 1-0”, explica Iñaki Martínez, que saltó al césped en la segunda mitad.
“El Boiro es un equipo que está hecho con jugadores para estar arriba. Para mí son un combinado para estar en play-off y sabíamos que nos iban a poner las cosas difíciles, pero lo sacamos adelante y al final nos llevamos la victoria”, dice el capitán.
Un triunfo que mete presión al Compostela en la pelea por el campeonato. “Nosotros estamos contentos. Yo lo visualizo, vamos a intentar conseguir los seis puntos que quedan”, concluye Iñaki.