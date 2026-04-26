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Arosa

Iñaki Martínez: “Vamos a intentar conseguir los seis puntos que quedan”

El vestuario del Arosa SC apunta al optimismo respecto a ser campeones de Tercera RFEF

María Caldas
26/04/2026 22:00
Futbol Arosa 4 Viveiro 1
Iñaki Martínez durante un partido
Gonzalo Salgado
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Iñaki Martínez es optimista con el posible ascenso directo del Arosa SC tras la victoria por 1-0 en el derbi ante el CD Boiro. “El partido salió cómo esperábamos, lo tuvimos contrlado creo que en todo momento, salvo ciertos momentos puntuales. Sabíamos a lo que iban a jugar ellos y lo que teníamos que hacer y se dio el 1-0”, explica Iñaki Martínez, que saltó al césped en la segunda mitad.

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“El Boiro es un equipo que está hecho con jugadores para estar arriba. Para mí son un combinado para estar en play-off y sabíamos que nos iban a poner las cosas difíciles, pero lo sacamos adelante y al final nos llevamos la victoria”, dice el capitán. 

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Un triunfo que mete presión al Compostela en la pelea por el campeonato. “Nosotros estamos contentos. Yo lo visualizo, vamos a intentar conseguir los seis puntos que quedan”, concluye Iñaki.

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