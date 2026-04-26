Gonza: “Estoy contentísimo, el equipo necesitaba esta victoria y también supo sufrir”

Gonza durante el derbi en A Lomba Gonzalo Salgado

Gonza Fernández se mostró muy contento con el trabajo de un Arosa SC que supo sufrir y sumar tres puntos muy importantes para seguir en la pelea por el liderato. “Creo que hicimos un partido bastante completo en cuánto a registros que manejamos. Llevamos ya dos porterías a cero después del complicado partido ante el Compos”, destaca el técnico.

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“El equipo supo sufrir y creo que es señal de que cada vez hacemos las cosas mejor, y eso es trabajo de todo el mundo, porque todos están enchufados y quieren sumar. Los jugadores llevan los planes de partido a la perfección”, insiste Gonza Fernández.

A pesar de que en la primera mitad comenzaron adelantándose, en la segunda tocó sufrir por no matar antes el enfrentamiento. “Tuvimos ocasiones para hacer el 0-2 pero no las materializamos, entonces con un resultado tan corto acabas sufriendo”, dice Gonza. “Había que mantener el resultado como fuese”, remarca el técnico.

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Un 1-0 que mantiene al Arosa en la pelea por el ascenso directo. “Hoy sacamos un partido muy duro, y creo que cada vez gestionamos mejor esos momentos como la ocasión de Victor Casais que da al palo, a principio de temporada nos costaba gestionar estos resultados a favor”, comenta Gonza.

Desde el cuerpo técnico, aunque ahora solo piensen en el siguiente partido, que de nuevo será un derbi, la opción de ser campeones de liga está más viva que nunca.

“Nosotros ya lo dijimos cuando fue la derrota con el Compos. Todo el mundo decía que era definitivo, que nos quedábamos fuera de la pelea. Ahora ya vamos a ser segundos sí o sí, y el objetivo es hacer los máximos puntos posibles para complicarle las cosas a ellos. Si haces 70 puntos y no sales campeón, creo que aún así el trabajo de la temporada es muy bueno”, concluye el entrenador arlequinado.