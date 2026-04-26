El Arosa está a dos pasos de Segunda RFEF

Los jugadores locales celebran el gol de la victoria Gonzalo Salgado

El Arosa vuelve a ser líder en solitario tras ganar al Boiro y aprovechar el empate del Compostela en Somozas. El equipo de Gonza Fernández depende de sí mismo en las dos últimas jornadas, en las que visitará al Cambados y recibirá al Céltiga. Aventaja en dos puntos a los santiagueses, por lo que si gana ambos partidos será campeón de liga y ascenderá a Segunda RFEF.

El equipo de Gonza Fernández hizo los deberes por la mañana. Le bastó un autogol en un derbi cerrado en el que los visitantes estuvieron cerca de empatar en la segunda parte. Por la tarde le tocó estar pendiente de las noticias que llegaban desde Somozas, donde el Compostela se adelantó en la segunda parte y dispuso de un penalti para el 0-2. Lo falló y a diez minutos del final llegó un empate muy celebrado en toda Vilagarcía.

El Arosa, tras caer en el duelo directo, le ha metido cuatro puntos al Compostela e incluso la próxima semana puede celebrar el ascenso. Para ello debe ganar y que no lo hagan los santiagueses con el Estradense. En lo que respecta al Boiro, se queda a dos puntos de la quinta plaza, por lo que conserva opciones de play-off pese a su tropiezo en A Lomba.

El Arosa sacó el partido adelante con oficio y fortaleza defensiva. Igual que la semana pasada en Calabagueiros. A estas alturas de temporada el equipo de Gonza Fernández ya no gasta energía en agradar. Lo importante es el resultado, por lo que se adapta a una versión más práctica y cuando golpea sabe defender su ventaja. Cierto es que tuvo suerte en la segunda parte, cuando el Boiro tuvo ocasiones claras para empatar. El equipo visitante tuvo más balón y e iniciativa en el juego, pero se fue de A Lomba sin hacer gol y sin puntos.

Luis Castro vio la quinta amarilla y se perderá el duelo de la próxima semana ante el Cambados Gonzalo Salgado

Tras los problemas mostrados en la zona central de la defensa ante el Compostela en el último partido en A Lomba, Gonza Fernández volvió a protegerse por dentro, situando a Manu Fernández junto a Concheiro y Remeseiro, al igual que contra el Barco. El Arosa no atacó con tantos efectivos, pero estuvo más equilibrado y escondió sus debilidades. El Boiro salió a mandar, a dificultar el inicio del juego local, poblando también la zona central con Enjamio y Mario Romero, jugadores de pico y pala, junto a Juanma. Pronto se vio que el derbi iba a ser cerrado.

Aspecto de la grada de Tribuna de A Lomba durante el partido Gonzalo Salgado

Álex Rey batallaba sin éxito balones sin ventaja ante Aram. Por el central vigués pasan los años, pero conserva el mejor juego aéreo de la categoría, Tiene un martillo en la cabeza. Mario Prol, en la derecha, era el único capaz de generar algo diferente en el Boiro, con Juanma y Yago García tirando desmarques para aprovechar la calidad de pase del “diez” visitante. Pero la línea defensiva del Arosa, formada por Susavila, Pacheco, Samu Santos y Luis Castro, contuvo muy bien a su rival y no se dejó sorprender.

El Arosa encadena su segunda victioria seguida dejando la portería a cero Gonzalo Salgado

El equipo local estuvo metido en el partido desde el comienzo. La consigna de no encajar ni conceder parecía estar grabada a fuego y los jugadores jugaron con la seriedad que requería la ocasión, llegados a este punto crucial de la temporada, en la que una acción puntual decide un ascenso directo. Tardó trece minutos el Arosa en acercarse al área de Borja Rey. En un córner, sin consecuencias. En su segunda llegada cerca del área, en el minuto 19 y en un saque de banda, hizo el gol. Álex Rey la puso en juego con la mano sobre el desmarque al espacio de Remeseiro. El coruñés llegó por sorpresa a línea de fondo y centró raso al corazón del área pequeña, que atacó desde el segundo palo Rivera. Pero el que tocó el balón para intentar interceptarlo fue Iago Martínez, marcando en propia puerta. Otra vez un autogol para tumbar a un aspirante al play-off, como ocurrió ante el Somozas.

Rivera celebra el gol con el directivo Ángel Fernández, Chicho Gonzalo Salgado

Tras el 1-0 el Arosa jugó buenos minutos, tuvo más control del balón y maniató por completo a un Boiro incapaz de acercarse al área de Chema, aunque en ataque hizo muy poco. El bagaje ofensivo del Arosa en el partido fue uno de los más escasos, en cuanto a ocasiones, de la temporada en A Lomba, pero lo cierto es que no le hizo falta mucho más. A su rival le costó generar en la primera parte. Su primer disparo no llegó hasta el minuto 35. Un volea desde fuera del área de Adri Castro que no cogió puerta.

El meta Borja despeja el balón ante la presión de Álex Rey, que batalló muy sólo en ataque Gonzalo Salgado

El derbi estaba siendo controlado por el Arosa y el Boiro tenía problemas para progresar con balón. Pero en otra acción de saque banda, la forma en la que llegó casi todo al peligro a ambas áreas en el derbi, los visitantes llevaron el susto a las gradas locales, con mucha menos gente de la esperada, teniendo en cuenta lo que está en juego. Fue el minuto 38. Controló con el pecho Adri Castro y cuando se disponía a volear le quitó el balón Pacheco. No mucho más en un primer tiempo bastante rácano.

El Arosa afrontó el duelo con diferentes bajas por lesión Gonzalo Salgado

En la segunda parte el Boiro salió algo mejor y tuvo su primera gran ocasión en el minuto 53. Saque de banda al área, al más puro estilo británico, para que Adri Castro batallase en el cuerpo cuerpo. El balón quedó suelto en área pequeña, con varias opciones claras de remate. La última de Juanma la sacó bajo palos Luis Castro.

Poco después, en otro saque de banda, fue Juanma el que disparó y atrapó Chema. Jose Tizón intervino con los cambios. La entrada de Insua y Landeira, con Facu y Samu Araújo asociándose por la izquierda, mejoraron al Boiro. Gonza también refrescó el ataque con Palmás y Lombao primero, y después con Yoel e Iñaki.

Remeseiro fue determinante en la acción del único gol del partido Gonzalo Salgado

El Arosa tuvo un par de acciones para sentenciar en ataques rápidos. Una diagonal de Martín Diz, cuyo disparo le salió centrado, y un intento de vaselina en la definición de Palmás fueron sus mejores opciones. El Arosa ya sólo se limitó a labores de contención, celebrando cada acción defensiva exitosa con gritos y gestos de rabia. Sobre todo Pacheco, que taponó muy bien una acción de Insua y tuvo que ser atendido en varias ocasiones hasta que abandonó el campo renqueante tras exprimirse al máximo.

Chema se mostró muy seguro y echó el candado a su portería Gonzalo Salgado

El guión que siguió el Arosa fue el de defender y resistir las acometidas visitantes. No iba a ser una mañana plácida para los locales. Les tocaba sufrir. Y el partido entró en los minutos finales con la incertidumbre del propio marcador. El Boiro recuperó la idea del plan inicial con la entrada de un delantero más fijo, como Casais, que estuvo cerca de 1-1. En el 84 disparó cruzado entrando en área tras pase de Prol y en el 91 tuvo la más clara. Le cayó en área pequeña un disparo de Landeira, y se sacó un remate rápido que tocaron entre un defensa y Chema para que diese en el lateral del poste.

Pacheco se empleó a fondo y celebró con rabia sus acciones defensivas exitosas Gonzalo Salgado

La insistencia del Boiro se quedó sin premio. El Arosa celebró con su afición. Ha sacado adelante dos partidos muy complicados en las últimas semanas. Con más oficio que brillantez, pero dejando la portería a cero, algo que tanto estuvo en su debe en la primera parte de la temporada. Es líder y está muy cerca de redondear una magnífica temporada, le quedan sólo dos últimos pasos que dar.

La Escuadra es lo mejor de las gradas de A Lomba Gonzalo Salgado

Arosa 1-0 Boiro Arosa: Chema; Tomás Susavila, Pacheco (Edgar, min. 83), Samu Santos, Luis Castro; Manu Fernández, Concheiro (Yoel Crespo, min. 83); Rivera (Lombao, min. 65), Remeseiro, Martín Diz; Álex Rey (Gabri Palmás, min. 65).

CD Boiro: Borja Rey; Yosi Montoto (Zambrana, min. 79), Aram, Iago Martínez, Samu Araujo (Víctor Casais, min. 79); Enjamio, Diego Romero; Yago García (Facu Moreyra, min. 54), Juanma (Landeira, min. 64), Mario Prol; Adri Castro (Insua, min. 64).

Gol: 1-0 Iago Martínez, en p.p. (min. 19).

Árbitro: Casanova Cudeiro. Amarilla a Concheiro, Samu Santos, Luis Castro y Lombao por los locales, y a Yago García y Mario Prol por el Boiro.