Gonza: “Seguimos muy vivos en la pelea por ser campeones”

Gonza Fernández durante un partido MONICA VILA

El Arosa SC enfrenta tres finales de cara al ascenso directo a Tercera RFEF. El equipo de Gonza Fernández se prepara para recibir al CD Boiro el domingo a las 12:00 horas en A Lomba, en un derbi que puede encaminar el futuro de los arlequinados, que ahora mismo son colíderes con la SD Compostela con 61 puntos.

El penúltimo partido en A Lomba será medio día de club, por lo que los socios del Arosa SC deberán de abonar un extra de seis euros para entrar al campo, y podrán retirar también una entrada a mitad de precio, es decir, seis euros, ya que la general tendrá un coste de 12 euros. Los socios con carnet especial no tendrán que abonar ningún extra.

Para el enfrentamiento ante el CD Boiro, Gonza Fernández no podrá contar con Tafa Kanteh, que sigue a la espera de confirmarse el peor de los presagios, y tampoco Carlos Torrado, que cumple ciclo de tarjetas.

Los más pequeños se vuelcan con el equipo MONICA VILA

“El equipo está muy bien después de la victoria en O Barco, la semana fue muy buena, ese triunfo nos volvió a levantar el ánimo. En el escenario en el que estamos es para estar muy contentos y animados, tenemos ganas de jugar este partido”, destaca Gonza Fernández.

La victoria ante el CD Barco gracias a un gol de Álex Rey mantuvo al Arosa en la segunda plaza, pero con los mismos puntos que un líder Compostela que visita en esta jornada a la UD Somozas.

Álex Rey: “Me encanta la presión” Más información

“Estamos muy ilusionados. Al final, fuimos dando pasitos poco a poco y consiguiendo los objetivos que queríamos. Ahora mismo somos segundos sí o sí”, dice Gonza.

“Hay un premio muy gordo a final de temporada, y vamos a pelearlo en las tres finales que quedan para dar lo mejor de nosotros y lo vamos a pelear y prepararlo con ilusión”, comenta el entrenador del Arosa SC.

Enfrente, los arlequinados tendrán a un CD Boiro que viene de vencer en Barraña por 6-0 al Atlético Arteixo. Los de José Tizón se encuentran en plena pelea por conseguir la quinta plaza que da acceso al play-off con el Estradense, combinado con el que están empatados a 47 puntos. “El Boiro es un equipo que está haciendo las cosas muy bien en esta segunda vuelta”, destaca Gonza.

Los aficionados volverán a jugar un papel importante Aitana Vidal

“Son un equipo muy incómodo y con buenas individuales. Vienen de un resultado muy favorable y se están jugando las opciones de hacer play-off. Va a ser difícil, pero igual que los dos que quedan y los que tuvimos hasta ahora. Tenemos que enfrentarlos de la mejor manera posible”, insiste el entrenador. Asimismo, Fernández espera que el equipo consiga hacer sentir incómodo a un Boiro que defensivamente concede muy pocas ocasiones a su rival.

“Es importante hacer que se sientan incómodos, que entren en el escenario al que queremos llevarlos, porque sino tienen jugadores arriba para determinar un partido. Va a depender mucho de lo que podamos mandar en el partido”, insiste.

“Son un equipo completo, pero nosotros somos los máximos goleadores y cada vez corregimos más el aspecto defensivo y sabemos lo que nos estamos jugando”, recalca Gonza Fernández. Con solo tres jornadas por delante, cada partido se vive como si fuera el último, sobre todo con la mirada puesta sobre lo que haga la SD Compostela, ya que ahora todos los errores penalizan mucho más.

Álex Rey fue el autor del gol ante el CD Barco MONICA VILA

“Evidentemente cada vez quedan menos partidos y el error penaliza más. Todo el mundo pensaba que cuando perdimos aquí con el Compos ya estaba todo decidido. Yo dije que seguíamos muy vivos y creo que aún lo seguimos”, dice Gonza Fernández.

“Cuantos menos errores cometamos, más opciones vamos a tener de ser campeones, y eso pasa por ganar y pensar solo en este domingo. Después de la victoria ante el Barco llegamos muy bien”, comenta Fernández.

“Espero ver un Arosa que vaya a por el partido, que quiera sentirse lo más cómodo posible en un contexto exigente y que controlo los momentos que va a haber durante el derbi. Tenemos que tener claro por dónde queremos que nos ataquen y por dónde no. Lo que nos queda es muy ilusionante y con eso tenemos que jugar”, recalca el técnico.