El derbi entre el Arosa y el Boiro será medio día de club

Los equipos ya se vieron las caras en la pasada jornada 15 en Barraña Gonzalo Salgado

Este próximo domingo a las 12:00 horas, el Arosa SC enfrenta la primera de las finales hacia el ascenso directo. En plena batalla con la SD Compostela, el equipo de Gonza Fernández recibe a un CD Boiro que sigue en la pelea por la disputada quinta plaza.

Un derbi que será decisivo para ambos, y que finalmente será el segundo medio día de club. De esta forma, los socios del Arosa SC deberán abonar un suplemento de seis euros para acceder al partido y, además, cada socio podrá adquirir una entrada a mitad de precio, es decir, de seis euros, para un acompañante. Podrán hacerlo desde hoy, martes, hasta el viernes, en las oficinas del club.

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El horario de oficina es de martes a jueves de 11:00 horas a 13:00 horas, y de 17:00 horas a 21:00 horas, mientras que los viernes es de 11:00 horas a 13:00 horas. Asimismo, desde el club recuerdan que el domingo no se podrán retirar entradas a mitad de precio en la taquilla.

Los socios con carnet especial no tendrán que abonar el suplemento de seis euros para acceder al derbi. Por otro lado, la entrada para el público general tendrá un precio de 12 euros, mientras que los menores de 14 años podrán acceder de manera gratuita.