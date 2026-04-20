Álex Rey: “Me encanta la presión”

Álex Rey atraviesa por un gran estado de forma en el Arosa, justo en el momento clave de la temporada Mónica Ferreirós

Álex Rey volvió a ser el protagonista en la victoria del Arosa el domingo en O Barco. El delantero vigués marcó el tanto del triunfo, el séptimo en su cuenta en los últimos once partidos, por lo que sigue enrachado. Está siendo una pieza fundamental en el gran rendimiento del mejor equipo de la segunda vuelta, que llega a las últimas tres jornadas empatado a puntos con el Compostela y con todas las opciones de ser campeón.

El camino en el fútbol de Álex Rey no ha sido fácil. El Arosa disfruta de un futbolista muy curtido en experiencias de todo tipo. A sus 33 años se ha labrado una trayectoria importante en bastantes clubes de la zona de influencia de Vigo. Empezó siendo un niño “con 8 o 9 años” en la cantera del Val Miñor, cuando todavía se denominaba Ureca. En Nigrán coincidió con los hermanos Alcántara, Thiago y Rafinha, y también con Rodrigo Moreno.

“En cadetes en División de Honor era muy pequeño”, recuerda. Su desarrollo físico fue lento, por lo que jugó en el B en su primer año juvenil en Condomínguez, antes de incorporarse al Coruxo, donde completó la etapa formativa y pasó al primer equipo en su primer año sénior con Josiño Abalde de entrenador, alternando con el filial.

“Con 19 años tuve una lesión grave”. Se rompió el fémur y el ligamento cruzado posterior. La recuperación no avanzó como esperaba y además sufrió una infección. “Fueron casi dos años sin jugar”, pero no perdió la ilusión por el fútbol. “El Coruxo se portó muy bien y me mantuvo la ficha”. De la mano de Antonio Gómez regresó para jugar en Segunda B. “El fútbol es caprichoso. El club lo cesó, era un entrenador que confiaba mucho en mí”.

Con 21 años, Álex salió cedido al Areas, en Tercera División, por petición de Fonsi Valverde. “Llevaba dos años sin competir y lo que quería era jugar”. Pero una nueva lesión lo volvió a frenar. “Sufrí un edema óseo en el empeine en un entrenamiento. De los cinco meses de cesión, me pasé dos sin jugar”. A la temporada siguiente, se quedó sin sitio en el Coruxo y decidió bajar dos escalones para jugar en el Gondomar. Al año siguiente se fue al Valladares. “Tuve ofertas de Tercera, pero no fui muy valiente”, reconoce. Optó por disputar una tercera temporada seguida en Preferente, esta vez en el Atios, donde volvió a marcar más de una docena de goles.

Álex Rey celebra junto a sus compañeros el gol que marcó el domingo en el campo de Calabagueiros Lucía Chazo - Arosa SC

Con 25 años dio el salto a Tercera, en el Alondras, donde jugó dos play-offs de ascenso. Después pasó al Bouzas. Estuvo cinco temporadas en el Pujales, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes y vistosos de la categoría. Hasta que, con más de treinta años, el Coruxo volvió a llamar a su puerta y jugó en Segunda RFEF. “Para mí volver fue quitarme una espina que tenía clavada. Siempre tuve los pies en la tierra, pero me pregunto que hubiera pasado de no haber sufrido esa lesión tan joven”.

En O Vao tuvo su redención y este verano, un montón de ofertas encima de la mesa. “El Arosa siempre me llamó la atención. Cotilla, con el que coincidí en la Selección Gallega, me habló mucho del club. Cuando jugué con la Selección en A Lomba me sentí muy querido. Había aficionados que me decían que tenía que fichar aquí. Este año pude irme a equipos de superior categoría, pero jugar en A Lomba me llamaba mucho. Un campo de hierba natural y una afición increíble. Hasta que lo vives no sabes lo que es. Hay equipos de Segunda RFEF que no tienen nuestra afición”.

Álex Rey ha militado en ocho equipos y en cinco categorías diferentes a lo largo de todos esos años, consiguiendo evolucionar en su juego. De extremo habilidoso de banda, con capacidad goleadora, ha pasado a delantero que se maneja de espaldas, se asociaba bien y es resolutivo en área. Fue David de Dios, actual ayudante de Borja Jiménez en el Sporting de Gijón, el que lo ubicó en punta en Bouzas. “Jugaba junto a Gastón Cellerino o Carlitos arriba por necesidad del equipo”. Algo que se repitió en el Coruxo y ahora en el Arosa. “Asumo el rol de hacerme fuerte de espaldas, aunque no me considero un delantero boya ni un jugador corpulento”, explica.

Álex Rey celebra con rabia ante la cámara de Juan Acha su octavo gol en liga Juan Acha

A Vilagarcía llegó con la pretemporada iniciada y sufrió dos lesiones musculares que le impidieron tener continuidad en la primera vuelta. Tiró de experiencia, tuvo paciencia y aguardó su oportunidad. “Fueron momentos difíciles, estaba frustrado porque quería ayudar al equipo”. Además, sufrió un edema en la rodilla operada hace años. “Estuve jugando partidos pero no me encontraba bien”. Poco a poco fue encontrando el tono físico y desaparecieron las molestias. “Por fin pude coger ritmo y encontrarme sano, que era lo que necesitaba”.

Ha sido titular en nueve de los últimos diez partidos. “No he vuelto a tener ninguna piedrita en el camino y además tengo la suerte de que están entrando los goles”.

Álex es fuerte mentalmente, al igual que el equipo, que se recuperó de la derrota ante el Compostela asaltando Calabagueiros. “Somos muy exigentes con nosotros mismos. He estado en equipos que compiten bien, pero el día a día no era como aquí, donde se entrena muy bien. Me sorprende el nivel al que se entrena, hay que darle valor a lo que hacemos y a como competimos cada partido. Somos un muy buen equipo”.

El delantero vigués está convencido de que el Arosa hará pleno en los derbis. “Me encanta la presión. Vamos a ganar los tres partidos. El equipo está seguro. El Compostela va a tener que hacer las cosas muy bien si quiere ganar la liga. Nosotros nos enfocamos en el siguiente partido, contra el Boiro, sin ver más allá”, explica.

Dos jugadores del Vilalbés impiden el avance del goleador Álex Rey Mónica Ferreirós

El derbi de la Ría entre el Arosa y el Boiro será el domingo en horario matinal en A Lomba (12 horas), ya que el equipo juvenil arlequinado jugará ante el Celta el domingo por la tarde (16.30 horas) en horario unificado por la RFEF, al ser la penúltima jornada de liga en División de Honor.