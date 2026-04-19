El Arosa se levanta de la lona

Álex Rey celebra con rabia ante la cámara de Juan Acha su octavo gol en liga Juan Acha

El Arosa recupera la ilusión y gran porcentaje de posibilidades de ser campeón. El equipo arlequinado no falló en Calabagueiros y se impuso al Barco con un gol de Álex Rey en la primera parte, por lo que vuelve a ser colíder porque el Compostela empató 2-2 en el Vero Boquete de San Lázaro con el Montañeros. La jornada incluso pudo ser mejor para los intereses del equipo de Gonza Fernández, ya que su máximo rival estuvo dos veces por detrás en el marcador ante los coruñeses. En el primer domingo de infarto en este último mes de liga, el Compostela rescató un punto de penalti y conserva el primer puesto por el golaverage a falta de tres jornadas.

La Escuadra Arlequinada sigue recorriendo kilómetros cada año para animar a su equipo Juan Acha

El Arosa, que también alcanza los 61 puntos, que es su mejor puntuación en sus cuatro años en Tercera RFEF, se rehizo a la derrota de la semana pasada consiguiendo lo que ningún equipo visitante había logrado en toda la segunda vuelta: ganar en Calabagueiros. Lo hizo en un partido serio, en el que llevó la iniciativa en la primera parte, golpeó y supo guardar su ventaja en la segunda. Es la séptima victoria a domicilio en las últimas ocho salidas, lo que habla de la fortaleza que ha encontrado el equipo en la segunda vuelta en este tipo de contextos.

El Arosa fue capaz de tumbar a un equipo muy físico que estaba invicto en su campo en la segunda vuelta Juan Acha

Gonza tuvo que hacer variaciones en defensa. Carlos Torrado se recuperó para actuar en el lateral derecho, mientras que Tomás Susavila acompañó en el centro de la zaga a Pacheco. El técnico de Oia optó por reforzar la medular con Manu Fernández, junto a Concheiro y Remeseiro. Y volvió al once Rivera, tras cumplir sanción, para acompañar en ataque a Martín Diz y Álex Rey.

Adoldo es un acérimo seguidor del Arosa y de River Plate Juan Acha

El Arosa salió a mandar con balón ante un Barco que esperaba el error de su rival. El partido no fue demasiado vistoso, pero los visitantes, arropados por un buen número de seguidores que les acompañaron en autobús en el viaje más largo de la temporada, dominaron en la primera parte. Hubo llegadas, pero apenas ocasiones. Hasta que a la media hora el Arosa trenzó una buena acción que dio origen al 0-1. La empezó Rivera, que metió un buen pase para Martín Diz, este devolvió el balón a la banda derecha sobre la incorporación al ataque de Torrado. El lateral puso el centro al punto de penalti y apareció Álex Rey, aprovechando la falta de entendimiento entre un central y el portero, para conectar un remate de cabeza con el que hizo su octavo gol en liga, el séptimo en los últimos once partidos.

Los jugadores felicitan a Álex Rey por el gol de la victoria Juan Acha

El Barco apenas inquietó a Chema en la primera parte, pero los locales reclamaron una acción polémica que el colegiado saldó con amarilla. Fue en un balón diagonal que cortó Luis Castro con la mano. El Barco pidió la roja al entender que Santín se iba sólo ante Chema de no haber intervenido el lateral, pero el colegiado no lo interpretó así.

En el descanso cayó una tromba de agua, por lo que el campo en la segunda parte dejó de estar tan lento. El Barco dio un paso adelante, pero el Arosa no tuvo dificultades para contener su ofensiva. El equipo de Agustín Ruiz fue acumulando más jugadores en última línea a medida que avanzó el partido. Al Arosa le costó más ganar las segundas acciones para poder correr, pero cuando recuperó el balón fue capaz de cuidarlo y mantenerlo, por lo que tenía el partido controlado.

Remeseiro controla el balón en una acción del partido que vuelve a situar colíder al Arosa Lucía Chazo - Arosa SC

Gonza introdujo a Lombao y Palmás, por lo que Rivera pasó a la mediapunta. El Arosa tuvo algún acercamiento tras los cambios, pero centró sus esfuerzos en defender su área. Lo hizo bien, sobre todo en los centros laterales y las acciones de balón parado. Tomás Susavila, como central, estuvo a gran nivel. El Arosa supo manejarse con el marcador a favor, con la madurez que acostumbra en la segunda vuelta y que le mantiene como el mejor visitante de la liga.

Aficionados del Arosa de diferentes edades no dejaron sólo al equipo en su desplazamiento más largo Juan Acha

No concedió ocasiones el equipo de Vilgarcía y celebró con su afición la decimoséptima victoria de la temporada, que le garantiza ya matemáticamente el segundo puesto. En Valdeorras recuperó el ánimo, sensaciones y el terreno que cedió la semana pasada. Vuelve a soñar con el título. Le quedan tres derbis, dos en casa contra Boiro y Céltiga, y uno a domicilio en Cambados. El Compostela jugará sólo uno en casa, con el Estradense, y tendrá dos fuera, en Somozas y Viveiro.

Aficionados del Arosa tiñeron de rojiblanco la grada de Calabagueiros Juan Acha

Barco 0-1 Arosa Barco: Imanol; Marcos Vilachá, Andrés (Konaté, min. 65), Bin, Brian Bailón, Noel Álvarez (Carlos Cruz, min. 72), Juanma Justo, Brian Castro (Ariel Herrera, min. 59), Manu Rodríguez, Santín y Sidi.

Arosa: Chema; Carlos Torrado, Tomás Susavila, Pacheco, Luis Castro; Manu Fernández, Concheiro (Lombao, min. 72), Remeseiro; Rivera (Iñaki, min. 85), Álex Rey (Gabri Palmás, min. 72) y Martín Diz.

Gol: 0-1 Álex Rey (min. 29).

Árbitro: Miguéns Santiago. Amarilla a Santín, Óscar Martín, Noel Álvarez, Sidi, Rabil Bin y Carlos Cruz por los locales, y a Luis Castro, Álex Rey, Concheiro, Torrado, Chema y Gabri Palmás por el Arosa.

El Arosa recupera sensaciones y la alegría a falta de tres jornadas Lucía Chazo -Arosa SC

Gonza: "Vamos a pelearlo hasta el final, la afición nos volvió a ayudar mucho”

Gonza Fernández estaba muy contento con la victoria y la respuesta de su equipo tras lo sucedido el domingo pasado. Lejos de afectarle la oportunidad perdida ante el Compostela, el Arosa volvió a ser competitivo y no dudó. “Le doy valor porque era un partido difícil, por como estaban ellos. Aquí no había ganado nadie en la segunda vuelta, pero nosotros fuera de casa estamos muy bien, por eso somos el mejor visitante”, explica. “Tuvimos el partido controlado, defendimos bien su juego directo al final. No era fácil porque son un rival incómodo”, y muy físico. Pero el Arosa fue consistente y vuelve al coliderato.

Gonza ve a su equipo preparado para hacer un gran final de lliga Gonzalo Salgado

“Vamos a pelearlo hasta el final, ahora nos espera otro partido complicado ante el Boiro, pero nuestro objetivo es ganar los partidos que restan y después veremos que pasa”. Gonza agradeció el apoyo de la afición desplazada al Barco. “Los notamos mucho, sobre todo cuando pusimos 0-1, nos ayudaron y nos empujaron, queremos que sigan así hasta el final”. El entrenador se mostró muy contento con la victoria y puso en valor el haber ganado en un campo donde nadie lo consiguió en la segunda vuelta ante un rival enrachado.

Los juveniles, con un pie en Nacional

El Arosa juvenil complica mucho sus opciones de permanencia en División de Honor al perder 3-0 en Nigrán ante el Val Miñor, rival directo, en un mal partido que le escapó en la segunda parte. El equipo de David López “Perú” es antepenúltimo con 30 puntos, al igual que el Compostela, y uno menos que el Montañeros, que está fuera de descenso y en las dos últimas jornadas se medirá a Deportivo y al colista Pontevedra. El Arosa, por su parte, recibirá la próxima jornada al Celta, que ya es campeón, y finalizará la liga en Ferrol ante un Racing ya descendido.

La derrota en Nigrán es un varapalo en las opciones de salvación tras cuatro temporadas en División de Honor. En un partido marcado por las altas temperaturas, al Arosa le costó generar ocasiones y llegadas en una primera parte nivelada en cuanto a juego, y en la que el meta visitante Adri Fuentes evitó el 1-0 con una gran intervención. En la segunda, tras los cambios visitantes, el Val Miñor aprovechó las pérdidas de balón del Arosa en mediocampo para atacar rápido y finalizar muy bien, por lo que sentenció el duelo.

Los visitantes perdieron por lesión a Yeray, tras diez minutos en el campo, puesto que la lesión de tobillo del partido anterior no le permitió continuar. El 3-0 ya dejó sin ninguna opción al equipo de Perú, que solo ha ganado un único partido en los últimos dos meses y medio y llega a las dos últimas jornadas de liga contra las cuerdas. El Val Miñor fue justo vencedor y da un paso muy importante para continuar en la máxima categoría una temporada más.