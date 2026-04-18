El Barco apostará por el orden defensivo para combatir al Arosa

El Arosa se encontrará en Valdeorras a un rival muy físico e incómodo, pero tratará de hacer valer su mayor pegada y calidad ofensiva Mónica Ferreirós

El Arosa necesita conseguir esta tarde en Calabagueiros (17.30 horas) lo que ningún visitante ha logrado en la segunda vuelta: derrotar al Barco en su campo. El equipo de Gonza Fernández se desplaza con la ilusión intacta pese a caer en el duelo directo ante el Compostela, que también esta tarde recibe en Santiago al Montañeros. Son dos partidos complicados ante recién ascendidos que están peleando por entrar en play-off, por lo que todo puede pasar en la abierta y emocionante lucha por el título.

El Arosa se encontrará un rival que es el mejor equipo de la segunda vuelta junto al Arteixo (31 puntos). La llegada al banquillo en diciembre del técnico vasco Agustín Ruiz, justo después de la derrota en A Lomba 2-0, le cambió la cara a los de Valdeorras que, sin hacer fichajes en el mercado invernal y con una plantilla corta de sólo 18 futbolistas, están ofreciendo un nivel competitivo enorme.

El Barco no cuenta con un equipo juvenil del que tirar y su filial está en Tercera Autonómica, por lo que es complicado nutrir al primer equipo. Pese a ello, Ruiz ha ido gestionando minutos y esfuerzos, sin que el rendimiento decaiga. Esta tarde, como ya ocurrió en jornadas anteriores, el Barco dispone de sólo 16 futbolistas, ya que Freiría y Raúl Paz están sancionados.

Agustín Ruiz cogió al equipo decimosexto a un punto del descenso. Desde entonces el Barco tiene números de pelear por el título. Lleva 32 puntos en los últimos 16 partidos, igual que el Arosa y sólo superado por el Arteixo (34 puntos). La clave es que ha sabido potenciar sus virtudes. “Trabajamos mucho el aspecto defensivo, que es muy importante en esta categoría, donde estar ordenado es clave”. A eso le suma verticalidad para atacar los espacios con delanteros como Prada, Santín y Sidi, y futbolistas de talento entre líneas como Óscar Martín. “Intentamos aprovechar los aspectos buenos que tenemos, en cuanto a esfuerzo, desmarques y distancias recorridas”.

El Arosa se encontrará en un campo amplio y de hierba natural, quizá seco porque luce el sol en tierras ourensanas. Enfrente tendrá un rival que apenas asume riesgos y está cómodo sin balón, por lo que es complicado robárselo en su campo. Además, los locales jugarán con las urgencias del segundo clasificado. “Nuestro objetivo está logrado, ahora estamos en una situación para ser humildes y ambiciosos. Sin ningún tipo de presión creo que podemos soñar y todo lo que sea puntuar con el Arosa es un buen resultado”, comenta el técnico local. “Ellos tienen una plantilla muy amplia, con jugadores contrastados en la categoría y en ataque juegan muy bien. Les tenemos mucho respeto, sabemos que debemos hacernos fuertes y tener esa pizca de suerte que hace falta para sumar ante un rival de este nivel”.

Todo indica que el Barco centrará sus esfuerzos en labores defensivas y atacará los espacios a la contra. “Entre nuestras virtudes no está someter a los rivales con balón. Ellos tienen que venir a ganar, por lo que hay que jugar con eso, gestionar los momentos de partido y no cometer errores. Todo lo que sea sumar sería muy bueno para nosotros”, reitera el entrenador vasco.

En el Arosa Gonza Fernández deberá hacer cambios obligados en defensa, ante la lesión de Tapha y la sanción por acumulación de amonestaciones de Samu Santos. Pacheco, Edgar, Torrado y Tomás Susavila arrastran molestias, por lo que el técnico deberá esperar a última hora para armar la zaga. El equipo parte a las 11 horas y almozará en Ourense. En su última visita al Barco, en el año 2022, el Arosa ganó 0-1.