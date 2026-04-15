Tafa Kanteh, a la espera de las pruebas que dictaminen su futuro

Tafa volvió a vivir la peor cara del deporte ante el Compos Juan Acha

Las buenas noticias parecen estar lejos de llegar para Tafa Kanteh. El central arlequinado tuvo que abandonar el partido ante la SD Compostela por lo que parece una nueva lesión en su rodilla, en la que sería la tercera desde su llegada al Arosa SC.

Lo cierto, es que por el momento el central sigue esperando para realizar las pruebas pertinentes que determinen el alcance de su lesión, por lo que no difícilmente entrará en la convocatoria de Gonza Fernández para este próximo domingo.

En caso de confirmarse el peor de los presagios, el Arosa perdería a uno de sus activos principales en defensa si no consiguen el ascenso directo y tienen que disputar el play-off. Una situación para la que el equipo ya se prepara, y es que ya tuvieron que afrontar la baja por lesión de Mario García en el último tramo de la temporada.

Tafa vivía su segundo partido como titular el pasado domingo en A Lomba Cedida

El valor humano

El caso de Tafa Kanteh es sumamente especial. El catalán, que llegó en el mercado invernal de la pasada temporada, ha sido siempre una parte fundamental para el equipo, incluso cuando las lesiones le impedían ayudar sobre el verde.

Durante toda la temporada, Tafa se desplazó como uno más para apoyar al combinado de Gonza Fernández. Ahora, el catalán recoge todo el cariño sembrado entre los aficionados arlequinados, quienes han demostrado tener un gran aprecio al central, al que desean una pronta recuperación.

De confirmarse la lesión en la rodilla, sería la quinta vez que Tafa Kanteh sufre un percance de este tipo a sus 27 años. Por el momento, solo queda esperar y desearle una pronta vuelta a los terrenos de juego.