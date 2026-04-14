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Arosa

El Arosa SC fleta un bus gratuito para la visita a O Barco

Saldrá a las 12:00 horas del Estadio Municipal da Lomba

María Caldas
14/04/2026 11:19
Arosa vs Compostela
Los aficionados arlequinados durante el partido ante el Compostela
Aitana Vidal
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Este próximo domingo 19 de abril a las 17:30 horas, el Arosa SC enfrenta su desplazamiento más largo de la temporada al visitar al Centro de Deportes Barco. Con solo cuatro partidos por disputarse y con todo en juego, la entidad, como ya anunciara, fletará un autobús gratuito para los aficionados que quieran desplazarse a apoyar al equipo.

El autobús saldrá a las 12:00 horas del Estadio Municipal da Lomba. El club facilita la posibilidad de comer en el Restaurante Oira, en Ourense, con un menú de 17 euros. Los entrantes serán empanada y calamares, el plato principal churrasco mixto, de postre tarta helada e incluye también la bebida. 

Los socios podrán anotarse en las oficinas del club desde hoy martes hasta el viernes. El precio de la comida deberá pagarse en el momento de anotarse. El horario de oficina es martes, miércoles y jueves de 11:00 horas a 13:00h, y de 17:00h a 21:00h, mientras que el viernes es de 11:00 horas a 13:00 horas.

Asimismo, desde la entidad recalcan que el club se reserva el derecho de cancelar el autobús en caso de no conseguir un mínimo de 40 personas anotadas. 

La lucha por el liderato, más viva que nunca

El Arosa SC visita al CD Barco tras perder por primera vez en A Lomba. Los de Gonza Fernández cayeron por 0-2 ante un Compostela que se pone primero con dos puntos de ventaja, y que este fin de semana tendrá que recibir en el Vero Boquete al Atlético Coruña Montañeros. 

Con todavía 12 puntos en juego, los arlequinados no pueden fallar si aspiran al ascenso directo frente a un Compos que salió reforzado del duelo de titanes disputado en A Lomba.

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