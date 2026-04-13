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Arosa

Guisande: “No hay nada decidido, quedan muchos puntos en juego”

El futbolista del Compostela fue el encargado de anotar los dos goles de la victoria en A Lomba

María Caldas
13/04/2026 08:00
Antón Guisande fue el protagonista del duelo con sus dos goles
Antón Guisande fue el protagonista del duelo con sus dos goles
Nacho Castaño
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El partido tuvo un nombre propio y ese fue el de Antón Guisande. El 11 compostelano se encargó de firmar un doblete que devuelve al equipo a la cima de la clasificación. 

“Esto al equipo le viene genial para recuperar la confianza, el resultado en los últimos partidos no estaba acompañando, pero este resultado nos da fuerza para lo que queda de temporada”, dice Guisande. 

“Cuatro partidos son muchos puntos aún. Tenemos que sumar de tres cada partido para afianzarnos en el primer puesto. El equipo en A Lomba salió muy concentrado, con las cosas claras y las ayudas defensivas también fueron claves”, destaca. 

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"Tuvimos alguna ocasión en la que pudimos haber hecho más daño, pero me quedo con que el equipo supo defender para llevarse la victoria y replegarse bien cuando lo tuvo que hacer", recalca el protagonista del partido.

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