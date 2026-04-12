Secho: “Veo que vamos a competir los dos hasta el final”

Secho durante el partido Aitana Vidal

El técnico de la SD Compostela se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado por el equipo en A Lomba, pero sin dar por hecho el codiciado primer puesto. “La valoración es muy positiva. Era un partido nada fácil de jugar. Vamos a competir los dos hasta el final y sacar este duelo era muy importante para nosotros”, comenta Secho.

"A veces las cosas se ponen de cara y otras no. Necesitábamos un buen partido y creo que lo hemos hecho. En la segunda el Arosa se aproximó y sufrimos un poco más, pero volvimos a controlar y estamos contentos”, recalca.

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“En este tipo de partidos la voluntad del jugador está siempre, fue un duelo bonito para los dos equipos y difícil de jugar. Se ve la fatiga con la que acabaron todos. Somos conocedores de la dificultad, vamos a estar mano a mano, no sé qué va a pasar, pero tenemos que poner toda nuestra energía”, dice.