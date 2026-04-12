Gonza: “Aún seguimos muy vivos en la pelea por ser campeones de Liga”

Gonza Fernández durante el partido Aitana Vidal

Tras la derrota ante la SD Compostela, Gonza Fernández pone en valor el trabajo del equipo, el que asegura que "todavía sigue vivo en la lucha por el ascenso directo".

"No queríamos que llegase la primera derrota en casa, pero creo que hicimos buen partido, aunque no cuidamos los detalles que deciden este tipo de partidos y no tuvimos la eficacia que tuvieron ellos", recalca el entrenador.

El Compostela deja frío al Arosa Más información

"No salimos del todo bien, sobre todo un poco nerviosos o imprecisos, con errores que contra este equipo si cometes, pues te penalizan, y es un poco lo que decanta el resultado", dice Gonza Fernández. La primera derrota de la temporada en A Lomba llegó con un Arosa que no encontró su mejor versión ofensiva, por la que se viene caracterizando desde el inicio de la campaña.

"Sí que generamos contra un muy buen equipo, ellos hacen muchas cosas bien y a nosotros nos faltó marcar, y ahí estuvo la diferencia. Creo que si hubiésemos conseguido anotar ese primer gol la dinámica de partido habría sido otra", lamenta el técnico arlequinado.

La eficacia en el último tercio del campo también estuvo condicionada por la brillante actuación de Álex Cobo, con varias manos milagrosas que mantuvieron la ventaja de los compostelanos.

"Recuerdo dos manos en el primer tiempo muy claras que saca Cobo, y en la segunda parte, en los primeros 15 minutos tuvimos opciones para marcar pero no fuimos capaces y eso marcó la diferencia", insiste Gonza.

Ahora, el Arosa SC se encuentra como segundo clasificado con dos puntos de desventaja sobre los de Secho. "Ahora sí que no queda nada, pero llegamos a este punto con mucho trabajo. Ahora hay que descansar y preparar lo mejor posible el partido contra el Barco. Seguimos muy vivos en la pelea por ser campeones", concluye Fernández.

Samu Santos: "Nos penalizó la primera parte"

La primera derrota en A Lomba deja al vestuario dolido, pero con la mente puesta ya en volver a sumar de tres para recuperar la primera plaza. “Sabíamos que teníamos a un gran rival delante. Todos conocemos si potencial. Conseguimos someterlos y hacer ocasiones de gol en la segunda parte, pero no fuimos capaces de meter”, comenta Samu Santos.

“Creo que nos penalizó mucho esa primera parte en la que no estuvimos bien. Siempre que vas por detrás en el marcador es remar contraconrriente, sobre todo con un equipo como el Compos. Ahora hay que seguir”, dice.