El Compostela deja frío al Arosa

Pablo Crespo y Gabri Palmás en una acción en banda durante la segunda parte del partido en A Lomba Aitana Vidal

El Arosa cedió el liderato y vio cortadas su dinámica positiva y su condición de invicto en casa al perder contra el Compostela 0-2 en el partidazo de Tercera RFEF. Un doblete en la primera parte de Guisande, aprovechando los problemas y nervios defensivos en los locales, devuelve a los santiagueses a la cima de la tabla, con dos puntos de ventaja sobre un Arosa que ya no depende de sí mismo para ser campeón y que tuvo suficientes ocasiones claras para meterse en el partido, sobre todo tras mejorar tras el descanso. Pero se quedó a cero por primera vez en toda la temporada en casa.

Quedan cuatro partidos y todo sigue abierto, pero fue un bajón para el equipo y su afición, porque la oportunidad era inmejorable, más si cabe por como llegaba su máximo rival, que ahora sale muy reforzado, no sólo por el resultado, también por las sensaciones de equipo sólido y fiable. Lo mejor del partido fue el ambientazo que se generó en A Lomba, con más de dos mil personas y ambas aficiones animando, ante la presencia en el palco del presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

A Lomba registró la mejor entrada de la temporada Aitana Vidal

El Compostela impuso su plan en A Lomba en la primera parte. Salió mejor al partido e hizo daño a un Arosa que se vio inmerso en sus propias dudas defensivas. Los visitantes optaron por ahogar en la sala de máquinas, con la actividad de Peón y Samu sobre Remeseiro y Concheiro. El Compos presionó con fiereza en campo contrario y, cuando el Arosa logró salir de esta primera emboscada, se echó para atrás para defender el área, concediendo centros porque se sintió fuerte en balones laterales y duelos con la línea de cuatro formada por Mangana, Uzal, Crespo y Damián.

El Arosa no estuvo cómodo y las primeras llegadas ya fueron visitantes. Un fuera de juego a Maceira cuando se quedaba en el mano a mano ante Chema y una falta lanzada por Samu, en un centro chut envenenado, fueron los primeros avisos. El más claro, a los siete minutos, lo dio Guisande. Falló Tapha la entrega en área ante la presión visitante y el disparo del ex de la UD Ourense lo sacó Chema con un paradón abajo a su derecha.

El Arosa, aún sin dominar y fluir como le gustaría, encontró en Lombao en la derecha su mejor arma para inquietar. En su primer córner, funcionó la pizarra con un saque por abajo que remató Martín Diz, pero contra la defensa desde el punto de penalti.

El Compostela convirtió en minicórners cada saque de banda cerca del área del Arosa, gracias a los bombeos del lateral derecho Riki Mangana. En uno de ellos, enganchó Uzal un disparo en la frontal que atrapó un Chema que tuvo que salir fuera de su áera poco después, a cortar una galopada de Parapar por banda izquierda.

Pacheco conduce el balón durante la segunda parte, cuando más apretó el Arosa sin premio Aitana Vidal

El Compostela estaba mejor y fruto de su presión en campo contrario encontró el 0-1 mediada la primera parte. Fue Maceira el que filtró el pase sobre el desmarque por dentro entre centrales de Guisande, que en el mano a mano ante Chema definió muy bien.

Antón Guisande fue el protagonista del duelo con sus dos goles Nacho Castaño

El gol generó más inseguridad en la defensa local, en la que Pacheco inició en el lateral derecho. El Arosa siguió sufriendo con las entradas desde segunda línea de Guisande, sobre todo en la zona entre Pacheco y Tapha. Los santiagueses perdonaron el 0-2 en el minuto 29. Tapha, muy exigido, no acertó a despejar y el balón le quedó en la frontal del área a Unai Peón, con Chema adelantado en el punto de penalti, pero el disparo del ex del Motañeros por arriba se perdió rozando el palo.

Fueron momentos difíciles en el partido para el Arosa, que perdió al central catalán Tapha, con problemas físicos, a la media hora de juego. En su sitio entró Torrado, por lo que Pacheco pasó al centro de la zaga. En la acción siguiente tras el cambio, un bote a tierra en el que el visitante Samu se quedó parado, el Arosa tuvo su gran ocasión para empatar. Montó una contra en la que Alex Rey recortó a Pablo Crespo y lanzó a media altura al primer palo, pero Cobo metió una gran mano. El segundo disparo, desde la frontal abajo de Lombao, también lo rechazó el meta catalán con una estirada solvente.

Aficionadas del Arosa en las gradas de A Lomba Aitana Vidal

Con la entrada de Torrado, el Arosa ganó profundiad y amenaza en banda derecha. El primer centro por abajo al área con veneno del de Deiro lo atrapó Cobo, muy seguro.

El Arosa recibió el segundo mazazo en el minuto 39. Guisande volvió a exhibir su potencia, en una arrancada en medioccampo, en la que se fue de Samu tras dejar pasar el balón entre sus piernas. En velocidad superó a Pacheco con facilidad y no se puso nervioso ante Chema, al que batió por abajo. Otro mano a mano perforando el centro de la zaga arlequinada. Hasta el descanso el Compostela se manejó en su escenario ideal, en modo muro, replegado en su campo ante las tentativas del Arosa, con Álex Rey como pieza más incisiva por dentro, pero no titubeó la zaga visitante.

El partido se empezó a calentar en los banquillos, con intercambio de opiniones con tono subido entre Secho y Gonza, pero la cosa no fue a más.

En la segunda parte el Compostela salió igual que en la primera, a presionar en campo contrario y buscar el gol. Volvieron los saques de banda de Mangana al área, donde la defensa del Arosa tuvo que seguir trabajando.

Álex Rey fue el atacante más combativo de los locales ante la férrea defensa santiaguesa Aitana Vidal

El Arosa se sacó de encima la presión visitante y a los diez minutos de la reanudación empezó a cercar el área del Compos, gozando de ocasiones clara para empatar. Un centro desde línea de fondo de Palmás desde la derecha sólo lo pudo tocar Cobo, el balón le cayó a Martín Diz en el segundo palo, desde donde se sacó un remate cruzado que se estrelló en el poste. La jugada siguió y fue Lombao, en un rechace tras otro centro al área, el que perdonó desde el punto de penalti. Su disparo lo rechazó en área pequeña Mangana.

La afición del Compostela se hizo notar en A Lomba Aitana Vidal

El Arosa tuvo otra muy clara en el minuto 60. Martín Diz y Lombao, más suelto entre líneas tras dejar la banda derecha, se juntaron en la izquierda y volvieron locos a Mangana y Crespo. El pase atrás del coruñés lo remató alto el vilagarciano desde el punto de penalti, sin tiempo para acomodar el cuerpo.

El Arosa estaba mereciendo el gol por ocasiones y llegadas y el técnico visitante hizo el primer cambio. Entró el canterano Goris para fortalecer la medular por Armental, por lo que Guisande pasó a banda izquierda. Pero el Arosa, en sus mejores minutos, siguió fluyendo en su juego en campo contrario, con Lombao asociándose por dentro con Álex Rey. El partido ya sólo se jugaba en el campo de un Compos que dejaba los codos en todos los contactos, con la permisividad arbitral.

El partido entre los dos mejores equipos de Tercera levantó mucho interés en Vilagarcía Aitana Vidal

En este contexto de partido, el Compostela también estuvo cerca del gol en el setenta. Se le escapó el control en mediocampo a Luis Castro y galopó Parapar con su zacanda hasta el área, pero su remate de zurda se perdió desviado. Samu, arriesgando y lanzándose al suelo en área, frenó otra contra visitante, esta vez de Guisande por la izquierda. La jugada dio origen a una transición del Arosa que llevó Torrado por la derecha, llegando a línea de fondo, pero su balón al corazón del área lo solventaron entre Cobo y Crespo.

Niños de la base del Arosa siguiendo el partido en la grada de marcador Aitana Vidal

Gonza movió el banquillo con Iñaki y Yoel Crespo, que nada más entrar tuvo una ocasión a pase de Álex Rey, pero taponó su disparo desde el punto de penalti Damián Noya. A falta de diez minutos los visitantes también metieron piezas de refresco con Rosón, Aarón y Carlos López, protegiéndose en banda izquierda con un doble lateral. El partido entró en los últimos minutos con el Arosa con dificultades para generar y el Compostela más cómodo en su faceta de defender la ventaja, introduciendo más piezas para protegerse, como Diego Rodríguez. Los locales fueron perdiendo fuelle y acabaron el partido con Torrado cojeando tras un golpe en su pierna derecha, ya con las ventanas de cambios agotadas.

Torrado reapareció, pero acabó el partido renqueante Aitana Vidal

Celebraron los varios centenares de aficionados visitantes al final. El Arosa necesita ahora ganar los cuatro partidos que restan y que el Compostela pierda al menos uno o empate dos, ya que tiene el average particular ganado al imponerse en los dos duelos directos. En la próxima jornada los arlequinados visitan al Barco y el nuevo líder recibe al Montañeros. l