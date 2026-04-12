Arosa vs Compostela: un partido que vale media liga

Álex Rey llega en un extraordinario estado de forma al tramo decisivo de la liga y ha marcado seis goles en los últimos nueve partidos Mónica Ferreirós

Llegó la hora de la verdad para Arosa y Compostela, que esta tarde se enfrentan en A Lomba con el liderato en juego (17 horas) a falta de cinco jornadas para el final de liga. Los vilagarcianos están en su mejor momento, líderes con un punto de ventaja sobre su máximo rival y en racha, puesto que llevan catorce jornadas sin perder. Además juegan en A Lomba, donde están invictos esta temporada y se siente fuertes con el apoyo de su afición, que se volcará desde prácticamente dos horas antes, ya que la Escuadra Arlequinada realizará un recibimiento a los jugadores.

El Compostela llega en plena depresión, tras dejar escapar una ventaja de 11 puntos. Está contra las cuerdas, sólo ha ganado cuatro partidos de doce en la segunda vuelta, en la que ni siquiera tiene números de play-off. Pero su técnico, Secho Martínez, aún confía en levantar el vuelo y llevarse la liga. “A nivel mental veo bien al equipo. Sabemos que este tipo de partidos podían darse y estamos aquí para esto. Somos conocedores de la dificultad, nos centramos en lo que tenemos que hacer y lo vemos como una buena oportunidad para hacer un buen partido y buscar la victoria”.

Preguntado ayer en la rueda de prensa previa al duelo si lo considera una final, el técnico sonense del Compostela explica que “todos los partidos que quedan son finales porque el objetivo sigue siendo el mismo, estamos peleando por ser campeones, y para ello tenemos que mejorar en el tramo final de liga y tratar de ganar estos últimos cinco partidos”, algo que el Compostela fue capaz de hacer en la misma parte del calendario al final de la primera vuelta. “Aunque el contexto es diferente y aunque no estamos en nuestro mejor momento, creo que podemos repetirlo”.

En los locales es baja por sanción Rivera, mientras que son dudas los dos laterales derechos, Carlos Torrado y Tomás Susavila, que salen de lesiones. Si no juegan, Gonza podría adaptar a Manu Fernández a esa posición o apostar por Pacheco, que le ofrece más garantías en lo defensivo. En los visitantes tampoco está su lateral derecho titular, un Jorge Valín que está lesionado.

“Espero un Arosa buscando lo mismo que nosotros. Es una plantilla con buenos jugadores, buenos centrocampistas, con buen pie, y con velocidad por fuera”, dice Secho. Gran parte de la batalla se librará en la medular, donde ambos tratarán de protegerse y tener superioridad. El Compostela no es un equipo que destaque por su juego fluido en mediocampo, donde ha ido cambiando piezas con las incorporaciones en el mercado invernal de David Rosón (Lugo) y Unai Peón (Montañeros), este último es un futbolista muy físico al igual que Uzal. Bajo palos y en el centro de la zaga los santiagueses cuentan con jugadores con mucha experiencia, Cobo y Pablo Crespo.

Pero es ataque donde más destacan sus individualidades, con Parapar, Armental, Jorge Maceira o Cañi. El Arosa cuenta incluso con mayor potencial ofensivo, por eso ha marcado 51 goles, cuatro más de los que lleva el Compostela. Si bien la baja de Rivera es importante, al tratarse de un jugador fundamental entre líneas para conectar el centro del campo con la delantera. Iñaki es una de las opciones que maneja Gonza para suplirlo. “Llegamos en nuestro mejor momento. El Compos tiene jugadores punteros en la categoría y no es casualidad que estuvieran casi toda la liga de primeros”, explica el mexicano. “Tenemos que estar todos juntos y poner cada uno su granito de arena para lograr éxitos”, receta el mediapunta para este partido tan importante.

El campo de A Lomba presenta un buen aspecto y habrá ambientazo en las gradas, con las dos aficiones arropando a los suyos. Secho cree que “se puede dar un buen partido porque ambos tenemos buenos jugadores”. El entrenador visitante habló de la posibilidad del empate en Vilagarcía, un resultado que considera que “no nos mataría porque en el fútbol se ha visto de todo, aunque nos pondría las cosas muy difíciles, pero mi manera de pensar es afrontar el partido para buscar la victoria ante un oponente fuerte”.

Sobre el rival, también comentó que si es líder es porque ha encadenado una racha muy positiva, pero estamos ambos compitiendo por lo mismo y estamos ahí. Es un partido bonito e ilusionante. Nuestras sensaciones no son malas, por rendimiento del equipo ha estado cerca de ganar, pero al final se han escapado los puntos y solo tenemos que centrarnos en este partido y sacar el mejor resultado posible”. El técnico visitante pide a los suyos “darlo todo hasta el último segundo, no desfallecer ni bajar los brazos”.

En la primera vuelta ganó el Compostela por la mínima pero el Arosa mereció más en la segunda parte y acabó con la sensación de que en A Lomba el cuento sería muy diferente en la segunda vuelta. Ha llegado momento. El equipo de Gonza tiene su gran oportunidad de dar un golpe casi definitivo al rival y a la liga.