El Arosa juvenil empata con el Montañeros y sigue en puestos de descenso

Marco Antonio controla el balón durante el partido Aitana Vidal

El Arosa juvenil empató 1-1 en el Manuel Jiménez ante el Montañeros, rival directo en la lucha por la permanencia, y continúa en puestos de descenso a falta de tres jornadas para el final de liga. La igualdad en la parte baja es máxima, ya que los arlequinados están empatados a puntos con el Compostela y se quedan a uno de los coruñeses y de un Val Miñor al que visitarán la próxima jornada.

El partido estuvo marcado en cierta medida por el viento. En la primera parte lo tuvo a favor el Arosa, pero apenas tuvo ocasiones claras, salvo un disparo lejano de Pablo Martínez que no cogió puerta y otro de Ivo desde la frontal que se perdió pegado al palo. En los coruñeses Pablo Fernández mandó en mediocampo y protagonizó la primera gran ocasión visitante, tras driblar a varios defensas en área, pero su remate lo taponó un zaguero local. Al igual que el de su compañero Hugo Arrojo antes del descanso en otra buena ocasión visitante.

El Arosa jugó sus mejores minutos tras el descanso y se puso por delante en una acción combinativa larga. Ivo maniobró en la frontal, Goitia lanzó desde fuera del área y Pablo marcó en área pequeña en el rechace que dejó el meta Hugo Sánchez. Tras el 1-1 dominó y empujó el Montañeros, con Marcos Arias punzante en banda izquierda. Daniel Buide a la salida de un córner y Hugo Arrojo en un mano a mano que salvo el meta local Adri Fuentes avisaron, y el propio Marcos Arias acertó con un gol olímpico ayudado por el viento.

El Arosa perdió por lesión en un tobillo al central Yeray. Tras el 1-1 en los últimos minutos el partido pudo caer para cualquier lado. El "Monta" siguió percutiendo y tuvo llegadas y el equipo local mejoró con los cambios en ataque, a la vez que dio un paso adelante. En el tiempo de aumento, Yago puso un gran centro a la cabeza de Goitia, que la envió por encima del larguero en área pequeña, perdonando el 2-1. El empate deja al Arosa en una situación delicada.