Gonza: “No firmo el empate”

Gonza Fernández espera que la comunión entre público y afición en A Lomba, que ha permitido al Arosa seguir invicto como local, viva mañana un nuevo episodio en el partido más esperado Mónica Ferreirós

”No firmo el empate, al igual que en el resto de los partidos antes de empezar”, dijo esta mañana el técnico del Arosa Gonza Fernández en la previa del partidazo de este domingo (17 horas, A Lomba) ante el Compostela. Vilagarcía respira un ambiente especial de fútbol estos días, empezando por el propio vestuario. “Necesitábamos una semana normal, con un solo partido. Fue muy buena y estamos deseando que llegue”, explica el técnico de Oia, que reconoce que muchos más alicientes ya no puede tener la cita. “Es un partido bonito, por la situación de los dos equipos y el escenario. Creo que la gente lo va a disfrutar y esperemos hacerlo también nosotros y sacarlo adelante”.

Aunque un único punto separa en la clasificación a Arosa y Compostela, sus dinámicas son opuestas en la segunda vuelta. Los locales acumulan 14 partidos sin perder y los santiagueses sólo han ganado cuatro partidos de sus últimos doce, por lo que ni siquiera tienen números de play-off en la segunda parte de la temporada. Pero Gonza no se fía. “Espero un Compostela que va a venir a por el partido. No están en su mejor momento, pero tienen una muy buena plantilla, manejan muchos registros y tienen individualidades que te exigen muchísimo. Creo que es un partido muy difícil, pero tenemos que pensar en lo que llevamos haciendo todo el año, llevamos una muy buena racha y en casa somos muy fuertes”.

La afición también juega

El entrenador arlequinado cree que el partido se tiene que jugar en todos los ámbitos. “Lo tenemos que jugar todos, la afición también tiene un papel importante, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y los jugadores también, como llevamos haciendo durante todo el año. Esto es resultado de todos. Sabemos que es un partido que nos va a exigir mucho pero estamos muy preparados para afrontarlo”.

Gonza prefiere no hablar de oportunidad de oro de dejar la liga muy encarrilada porque aún quedan cinco jornadas. “Si faltase menos, quizá lo sería más. Sabemos que si ganamos serían cuatro puntos, por lo que sería un paso importante, pero quedarían doce en juego y hay que hacerlo bien hasta el final”.

El entrenador sabe que no es una final, porque los números así lo indican, pero también es consciente de que “es distinto por el ambiente que puede haber y lo que se está generando durante la semana, es algo que tenemos que aprovechar, sentirnos fuertes desde los primeros minutos del partido con nuestra gente”, al margen de la inyección anímica que supondría sacarlo adelante. “Estoy tranquilo porque veo al equipo muy enchufado”.

A falta de la última sesión de entrenamiento de hoy sábado, ni Carlos Torrado ni Tomás Susavila están descartados. Será baja Rivera, una pieza clave en la generación de juego entre líneas de los arlequinados. Gonza no da pistas sobre su posible recambio. “Tenemos diferentes opciones, es lo bueno que tenemos en la plantilla en función del plan de partido”. Sobre el desarrollo del mismo, el entrenador del Arosa augura un partido cerrado con diferentes fases. “Habrá muchos mini partidos dentro del propio partido, sabemos que habrá que pasar malos momentos en los que nos van a someter”, pero sabe que su equipo ha madurado mucho en ese aspecto, por ese lleva en pie más de tres meses, ya que su última derrota fue en Boiro en diciembre.

Gonza no entra a valorar la crisis de su máximo rival. “Yo los analizo para intentar ganar el partido, no tengo información suficiente” para opinar sobre su irregular rendimiento en la segunda vuelta. “Sería demasiado atrevido por mi parte”.

Una de las claves para el técnico arlequinado, que ahora mismo no piensa en el goleverage tras el 1-0 de la primera vuelta en el Vero Boquete de San Lázaro, es golpear primero y ponerse por delante. “Nosotros en A Lomba nos sentimos fuertes, todo lo que sea ponernos por delante nos va a facilitar el escenario de partido, pero sabemos que va a ser un largo y se va a decidir por detalles dada la igualdad entre ambos”.

El duelo del domingo será retransmitido por la TVG en modo carrusel conjuntamente con el Bergatiños vs Sarriana a través de la web agalega.gal. Se espera la mejor entrada de la temporada y un gran ambiente en A Lomba, a pesar de ser medio día de ayuda al club, con bastante presencia de seguidores del equipo santiagués en las gradas.