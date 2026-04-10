Álex Cobo: "No puedo decir nada bueno de la afición del Arosa"

Álex Cobo durante un partido Nacho Castaño

A Lomba se viste de gala para acoger el duelo de titanes entre la SD Compostela y el Arosa SC este domingo a las 17:00 horas. Un encuentro que no solo puede encaminar el liderato de Tercera RFEF, sino que será el reencuentro de Álex Cobo con los arlequinados, y es que el portero será el único jugador sobre el verde que haya vestido los colores arlequinados en Segunda RFEF.

¿Cómo está el equipo tras perder ese liderato?

Son semanas un poco difíciles. Al final vienes de una primera vuelta muy buena, de verte casi campeón y ahora es súper diferente. Tenemos la conciencia tranquila y estamos motivados para este fin de semana.

Llegó este año al Compos tras ascender con la UDO, ¿fue su decisión no continuar?

Sí. Mi primera intención era continuar, pero por la situación personal, de que vivo en A Coruña, y la propuesta del Compos, pues se acabó dando así.

¿Qué cree que le está pasando al equipo ahora?

Es cierto que en la primera vuelta no éramos muy regulares en el juego. En esta los equipos rivales encontraron el punto de saber mantenernos más lejos de la portería y creo que es el factor principal. Se adaptaron a nosotros y ahora es muy difícil.

Álex Cobo atajando un balón Nacho Castaño

¿Sienten mucha presión por ser desde el inicio los grandes favoritos?

Sí, sin duda. No tiene sentido pensar en ganar todos los partidos y todos por goleada. Cuando toda la gente te pone esa faceta, desde aficionados, periodistas, o cualquier persona, te hacía sentir que tienes que ascender ya desde la primera jornada. Yo lo he dicho desde el principio, no tenía sentido pensar de esa manera y eso se está viendo reflejado ahora.

¿Qué mensaje les intenta transmitir Secho?

Desde el primer día hasta ahora siempre ha mantenido su calma. Un mensaje de tranquilidad, en no meternos cosas en la cabeza que no debemos y estar tranquilos.

Siguen siendo el segundo equipo menos goleado y es difícil...

Sí, y sobre todo con el estilo de juego que tenemos nosotros, con mucho perfil de jugador de ataque, que somos más atacantes que defensivos, es una cosa positiva a tener en cuenta.

Me asusta más nuestra dinámica que la buena racha del Arosa, pero va a ser muy complicado

¿Asusta la dinámica en la que llega el Arosa?

Me asusta más la nuestra, de no encontrar lo que teníamos en la primera vuelta, pero son partidos en los que las dinámicas prácticamente no sirven para nada y al final es un duelo de tú. Son rachas que cuando las encuentras es difícil que te saquen de ellas, y cuando vuelves a perder es un momento difícil. Va a ser complicado pero lo vamos a intentar.

¿Cree que lo que pase el domingo encaminará ese primer puesto?

Está claro que si salen ganadores ellos va a marcar muchísimo porque es una distancia con muy pocas jornadas. Si ganamos o empatamos no va a haber nada decidido.

Álex durante un partido Nacho Castaño

¿Qué creen que será importante para acabar con la racha del Arosa?

Centrarnos en lo que venimos haciendo hasta ahora que lo estabamos haciendo bien, incluso en alguna derrota como la de este fin de semana. No hay que pensar más allá de lo que pase en el campo.

Vuelve a la que un día fue su casa, ¿cómo se siente?

Bien, siempre es especial. Pasé dos buenos años allí y conseguimos el ascenso. Contento de volver y de encontrarme con gente del club que me dio la oportunidad y con la que me llevo muy bien.

Será el único jugador sobre el verde que estuvo con el Arosa en Segunda RFEF...

Sí, cierto. Allí ahora mismo ex compañeros no tengo, ni en el Compos.

Si alguien sabe lo que es jugar en A Lomba es usted, ¿cómo puede afectar al Compos el ambiente que se crea?

Me imagino que ya de por ser A Lomba, al ser el partido que es se generará aún más. Nosotros también tendremos a nuestra gente y a lo nuestro.

Si salen ganadores ellos va a marcar muchísimo el liderato porque queda poco

¿Cómo define su relación con la afición arlequinada?

Mala no, malísima. Todavía no entiendo el por qué. Siempre que me han recibido en A Lomba o en Ourense me han tratado mal, así que no puedo decir nada bueno. Me puedo imaginar por qué, pero sin más.

Fue un héroe parando aquel penalti ante el Estradense...

Sí, pero de eso ya poca gente se acuerda.

Álex en un saque durante un partido Nacho Castaño

¿Cree que pueden ascender los dos, uno como campeón y otro en el play-off?

Sí, por poder sí. Cualquiera de los dos va a ser favorito en play-off, pero el que entre va a ser un palo gordo porque ambos tenemos cerca el ascenso directo, y entrar con la cabeza un poco sucia al play-off es complicado porque para mi la fase es más mental que otra cosa. Si el que entre consigue superar esa faceta, lo tendrá muy de cara.

¿Se esperaban que el Arosa les plantase tanta cara?

Sinceramente, yo a principio de temporada sí. Todo el mundo hablaba de la plantilla que estaba haciendo el Compos, pero el Arosa estaba fichando casi al mismo nivel o incluso superior. Es cierto que, después con la ventaja que tuvimos dejas de pensarlo un poco, pero ahora se está viendo también. A los aficionados los entiendo por lo que vienen arrastrando, pero por nosotros no va a ser, ya que vamos a luchar.