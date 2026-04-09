Gabri Palmás: “El objetivo es pelear por el ascenso directo, pero el domingo no es una final”
El atacante del Arosa SC se reencuentra en A Lomba con el que fue su equipo
El Arosa SC enfrenta este domingo a las 17:00 horas su gran reto: vencer a la SD Compostela en A Lomba. Primero contra segundo se medirán en un duelo de titanes que tiene claros protagonistas,. entre ellos, Gabri Palmás (08/12/1998). El delantero arlequinado es el máximo goleador del equipo de Gonza Fernández con 11 tantos, y este domingo se reencontrará con los colores que un día defendió.
¿Cómo está el equipo tras empatar en A Estrada?
El equipo está bien, más o menos con la confianza de siempre y pensando ya en afrontar este partido que al final es muy importante.
Mantenerse desde la jornada 15 sin perder es una racha difícil de conseguir...
Sí. Cuanto más tiempo consigues seguir ganando o empatando y no pierdes, siempre es bueno para el equipo porque te refuerza lo que haces en el día a día. Pero a veces son circunstancias, detalles, los que te hacen empatar o perder. Por ejemplo, en el partido con el Arteixo marcamos en el 96, que podíamos haber perdido el partido.
Son el mejor equipo de lo que va de año, ¿dónde cree que está la clave?
Al final en la primera vuelta a la mínima se nos estaba penalizando o nos salían las cosas un poco en contra al más mínimo error. Ahora en la segunda vuelta eso vino a nuestro favor. Es cierto que somos un equipo más fiable, antes no lo éramos tanto, trataremos de llegar así hasta el final de temporada y a ver qué se puede hacer.
Reciben al segundo equipo menos goleado de Liga, solo por detrás del Villalbés, ¿cómo encaran el partido?
Es un partido como otro cualquiera. Lógicamente en este tramo todos son importantes y este si cabe más porque estamos peleando con el Compos por ese primer puesto, antes no lo estábamos tanto. El Compos era el equipo llamado a ser campeón indiscutible y así lo fue gran parte de la temporada. Nosotros a base de hacer bien las cosas estamos ahora ahí peleándole y ojalá se pueda conseguir, sino habrá que intentarlo en el play-off.
Cuando estábamos a 11 puntos parecía imposible, ahora a ver de qué somos capaces
¿Cree que lo que pase el domingo puede encaminar a quién será campeón?
Es un duelo importante pero no creo que sea una final. El que gane aquí no va a ser nada definitivo, pueden pasar muchas cosas. Sí que el que gane llevará un golpe moral superior al otro, pero luego aún quedan cuatro jornadas y tanto nos podemos equivocar nosotros como ellos.
¿Se sienten más fuertes jugando este tipo de partidos?
Nosotros tratamos de afrontar todos los partidos de la misma manera, con mucho respeto a todos los equipos, porque a la mínima que te relajas o no estás del todo bien te penalizan. Caunto mejor sea el equipo más concentrado tienes que estar.
¿Qué versión del Arosa habrá que ver el domingo para sumar de tres?
Todo lo que se lleva viendo estos últimos meses. Ser fiables y decidir bien en esos últimos metros.
El Compos llega en una dinámica distinta, ¿esperan un partido más abierto?
Ahora mismo igual estamos nosotros en mejor dinámica, pero eso está para romperse. Se cambiaron las tornas, pero a un partido pueden pasar muchas cosas y el fútbol hay que jugarlo.
Aunque ahora solo se piense en el Compos, el ascenso empieza a sonar con fuerza...
Al final el objetivo del club es pelear ese ascenso. El que era el favoritísimo era el Compostela, nosotros teníamos que tratar de pelear ese primer puesto y ojalá mantenernos ahí.
¿Parecía imposible alcanzar al Compos?
Cuando llegamos a estar a 11 puntos parecía muy complicado, pero tratamos de hacer las cosas bien nosotros para asentarnos en esa segunda posición, que en ese momento era el objetivo más asequible. A ver de qué somos capaces.
¿Cómo recuerda su etapa en Compostela?
Era más joven y había gente importante en esa plantilla. Fueron años de aprendizaje y me vino muy bien.
Lleva ya 11 goles, ¿cómo valora su temporada hasta ahora?
Empecé bastante bien a nivel de números, en el tramo final de la primera vuelta se me empezó a atragantar un poco. Tratar de seguir peleando y hacer goles.
En el play-off las cosas se pueden complicar porque son partidos de ida y vuelta
¿Qué se espera este domingo de A Lomba?
Va a ser un ambiente bonito. La gente nos va a apoyar, trataremos de hacer nuestro mejor partido sabiendo que en esos momentos buenos nos van a apoyar.
¿Cree que este duelo se puede repetir el año que viene en Segunda RFEF?
Ojalá, porque significaría que nosotros habremos ascendido, pero sí que a día de hoy se ve que uno de los dos va a quedar primero, pero en el play-off son dobles partidos y se puede complicar independientemente de que tengas mejores plantillas, es más complicado.