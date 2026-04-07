El Arosa vs Compostela será “medio día de ayuda al club”

Los jugadores del Arosa tienen la posibildad el domingo de dar un golpe de autoridad en la lucha por el título Mónica Ferreirós

El Arosa ha declarado el partido del domingo ante el Compostela como "Medio Día de ayuda al club", por lo que los socios abonarán 6 euros. El precio de las entradas para no socios será de 12 euros, mientras que los menores de 14 años accederán gratis al campo, al igual que los socios del Arosa de categoría especial. El partido entre el primer y segundo clasificados, que están separados por un único punto en la clasificación, comenzará a las 17 horas.

Los socios del equipo vilagarciano deberán retirar el suplemento por el coste de 6 euros a lo largo de la semana en las oficinas del club, en horario de 11 a 13 horas y de 17 a 21 horas hasta el jueves, mientras que el viernes se despacharán estas entradas para abonados en horario matinal (de 11 a 13 horas). Además, el Arosa pone a disposición de sus socios la posibilidad de retirar una entrada adicional para un acompañante también a precio reducido de 6 euros. El domingo en taquilla no estarán disponibles ni los suplementos ni las entradas de acompañante para socios, sólo habrá entradas para la venta al público por valor de 12 euros.

Las taquillas abrirán una hora y media antes del inicio del duelo para evitar colas, ya que el Arosa no ofrece la posibilidad de realizar una venta anticipada de entradas para la afición del Compostela, que movilizó entre 150 y 200 personas a otros desplazamientos cercanos esta temporada como los de Noia y A Estrada. Se espera que el domingo sean más de trescientos los que se desplacen a Vilagarcía, la mayoría integrantes de las peñas registradas que tiene la entidad: Alicompos, Brigadas Picheleiras, Curva Branquiazul, Fendetestas, Fontesequelo, Os Presedo, Gato Félix / Lingua Azul, Peña Os Dous e Irmandade Picheleira.

Desde el Arosa instan a los aficionados visitantes a acceder a la taquilla de la grada de Preferencia, donde también se instala la única peña oficial del Arosa, la incombustible Escuadra Arlequinada, que y se está movilizando con la idea de poder hacer un recibimiento a los jugadores locales a su llegada al estadio.

Arosa y Compostela no se ven las caras en A Lomba desde diciembre del año 2021, cuando coincidieron en Segunda REF, categoría a la que ambos quieren regresar.

El Arosa continuará mañana miércoles preparando el partido del domingo, con las dudas de los lesionados Carlos Torrado y Tomás Susavila, que tienen difícil llegar. Por sanción, al tener que cumplir su segundo ciclo de cinco amarillas, no estará Rivera, uno de los futbolistas más importantes esta temporada para el técnico Gonza Fernández, ya que es el segundo con más minutos de entre los futbolistas de ataque, solo superado por el máximo goleador del equipo, Gabri Palmás.