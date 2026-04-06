Martín Diz: “Es un gol de todos, que nos vale de mucho”

Martín Diz se estrenó como goleador anotando el mejor tanto de la temporada de su equipo Juan Acha

Martín Diz fue el protagonista del empate del Arosa en A Estrada, que le ha devuelto a lo más alto de la tabla. El atacante vilagarciano se estrenó como goleador en liga con una soberbia volea por la escuadra al inicio de la segunda parte que supuso el definitivo 1-1. “Son cosas que se dan en el partido. El balón entró por ahí porque tiene que entrar y ya está”, dijo con naturalidad en los micrófonos de la Radio Galega al final del duelo, reconociendo que él mismo era el primer sorprendido con su golazo. “Es muy difícil ponerla ahí, creo que si lo intento cien veces entra sólo esa”.

El extremo, que lució el brazalete en el Municipal de A Estrada, habló como capitán y eludió el protagonismo. “Es un gol de todos que nos vale de mucho porque nos ponemos líderes. Yo lo quiero es ayudar al equipo en todo lo que pueda, me da igual hacerlo con un gol, una asistencia o robando tres balones”.

Cuatro meses lesionado

Para Diz no ha sido una temporada sencilla. Empezó muy bien, jugando al nivel alto al que tiene acostumbrada a su afición las últimas temporadas. Fue uno de los futbolistas más destacados en verano durante la fase autonómica de la Copa RFEF, marcando ante el Alondras y Boiro. Pero unos problemas en la rodilla tras el primer mes de liga le llevaron a la grada. Los plazos de recuperación de la lesión se fueron alargando durante varios meses, sin un diagnóstico claro.

Fueron catorce partidos sin su participación, hasta que al fin pudo reaparecer, ya en la segunda vuelta y cuatro meses después, en la victoria en A Cheda ante el Lugo B. En los dos últimos meses Gonza Fernández ha ido dando minutos progresivamente al vilagarciano, con la intención de que recuperase sensaciones y ritmo de competición.

En A Estrada jugó su cuarto partido como titular desde su vuelta y completó por primera vez noventa minutos. Diz lideró con sus acciones al inicio de la segunda parte la reacción del Arosa, que plasmó en el marcador con el mejor gol de la temporada del equipo. El regreso de Diz a su nivel habitual, junto al de otros jugadores como el central Tapha, llega en el momento decisivo de la temporada.

La situación deseada para recibir al Compos

El Arosa recibirá el domingo en A Lomba al Compostela a las 18 horas como líder. “Lo intentaremos todo. Le tenemos muchísimas ganas a este partido”, advierte Martín Diz. “En diciembre todos desearíamos llegar en esta situación a este partido”. Y es que el Arosa llegó a estar a once puntos de los santiagueses, que se han hundido en la segunda vuelta desde que encajaron su primera derrota en liga, en Valdeorras.

El Compostela ya no es un equipo fiable, más allá de que juegue mejor o peor. Sus números así lo indican. No son de play-off en los últimos doce encuentros, saldados con 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Lleva los mismos puntos que el Viveiro en la segunda vuelta (16), tres menos que Estradense, Montañeros y Gran Peña, doce menos que Arteixo y Arosa, y quince menos que el Barco, que es el mejor equipo desde finales de enero.

El Arosa sabe que la del domingo es su gran oportunidad de acercarse al título. Ya no sólo porque ganar supondría dejar a cuatro puntos por detrás a su máximo rival a falta de cuatro jornadas, sino también porque agravaría la crisis del Compostela, que ya lleva más derrotas en liga que el Arosa. El partidazo, por tanto, no sólo enfrenta a los dos primeros clasificados, también cruza dos dinámicas opuestas. El equipo de Gonza lleva catorce jornadas seguidas sin perder, está invicto en a Lomba y es el máximo goleador de la competición con 51 tantos.

En Vilagarcía, además, tienen muy presente lo sucedido en el duelo de la primera vuelta en Santiago, cuando el Arosa fue capaz de hacer daño al Compostela en la segunda parte y generar ocasiones. Se marchó de Santiago con una derrota por la mínima pero con la sensación de que en A Lomba en la segunda vuelta sería otra historia. El momento ha llegado. El domingo tiene la oportunidad de dar un golpe a la liga. El técnico pide el apoyo de la afición, que ya se moviliza a través de la Escuadra Arlequinada para brindar el máximo apoyo posible al equipo.