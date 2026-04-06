Golazo de Martín Diz para recuperar el liderato en solitario

Martín Diz enganchó el balón de volea sin dejarlo caer y lo envió a la escuadra Juan Acha

El Arosa vuelve a ser líder en solitario de Tercera RFEF tras empatar en A Estrada 1-1 y gracias también a la derrota del Compostela en casa ante el Arteixo (0-2). El equipo arlequinado llegará el duelo de directo del próximo domingo en A Lomba con un punto de ventaja sobre su máximo rival por el título cuando restan quince en juego. Un golazo de Martín Diz al inicio el segundo período, al poner en la escuadra una volea desde fuera del área, permitió al equipo de Gonza nivelar un encuentro que se le complicó en el primer tiempo con el tanto de Pedrosa. No era un escenario fácil para los arlequinados, pese a saltar al campo sabiendo el resultado matinal del equipo santiagués, pero volvieron a ser muy competitivos, adaptándose mejor en la segunda parte, por lo que alargan a catorce jornadas su racha como invictos y vuelven a cima.

Un único cambio en el once inicial del Arosa respecto al último partido Lucía Chazo - Arosa SC

Gonza Fernández hizo un solo cambio en la alineación respecto al duelo del jueves, con la entrada de Edgar en el centro de la defensa. Fue una declaración de intenciones para salir a mandar, pero el Estradense no se lo permitió. Presionó bien en el centro del campo, ganó duelos y desactivó en el primer tiempo al Arosa, que no pudo progresar en el juego con balón y estuvo siempre muy incómodo en el amplio campo Municipal de A Estrada.

A Estrada se tiñó de rojiblanco arlequinado gracias a la afición vilagarciana Juan Acha

El equipo de Manuti hizo varias cosas muy bien en la primera parte. La actividad de Mella y Raúl por dentro, custodiados por Brais Vidal, la capacidad para generar a través del pase y del regate de Pedrosa y Porrúa, jugando en bandas a pierna cambiada, y la contundencia y concentración de la defensa, para atar en corto a Álex Rey, Rivera, Martín Diz y Lombao, permitieron al equipo local mandar en cuanto a control del juego y minimizar al líder.

Marcos y su padre Nacho comparten el sentimiento arlequinado desde hace años Juan Acha

Fue un partido de pocas ocasiones. Los locales pidieron penalti en una caída de Pedrosa ante Manu Fernández, que no lo pasó bien en defensa. Fue al cuarto de hora en una acción de saque de banda.

El Estranse llevó más la iniciativa en la primera parte. Aunque tampoco puso en demasiados aprietos al meta Chema. Landeira, de cabeza en un córner lanzado desde la izquierda por Pedrosa, gozó de la primera oportunidad. La segunda fue el 1-0. A la media hora en un balón cruzado que botó en el área con la zaga visitante poca expeditiva. Pedrosa marcó de cabeza ganándole el espacio de remate a Manu Fernández. Al mazazo respondió la afición del Arosa, que se desplazó en varios centenares a A Estrada, dando ánimos y aliento a su equipo.

Estos canteranos del Arosa son asíduos a los partidos del primer equipo Juan Acha

Pero nada cambió demasiado. El Estradense siguió mordiendo por dentro y el Arosa no fue capaz de fluir a través de la asociación con balón. El equipo local, que sigue fuera de puestos de play-off, estaba más cómodo y dio otro aviso en un disparo desde tres cuartos de campo de Edu Taboada, con Chema adelantado, que no cogió puerta.

Mejoró el Arosa en los últimos minutos del primer tiempo, con algo más de presencia en campo contrario, pero sin generar ocasiones porque la defensa local se mostró muy segura en los duelos. La mejor opción visitante fue anulada por fuera de juego, cuando Lombao se plantaba ya en el mano a mano ante Isra.

La tarde primaveral permitió a la afición del Arosa disfrutar del fútbol y del sol Juan Acha

De cara a la segunda parte, Gonza dio entrada a Samu Santos por un Edgar que vio la amarilla en el primer tiempo. El Arosa metió una marcha más, con Martín Diz tirando del carro de su equipo en banda izquierda. El propio Samu Santos, en un remate de cabeza en falta lateral que no cogió puerta, dio el primer aviso del equipo de Vilagarcía, que ya era otro. En la siguiente, a la salida de un córner, el Arosa empató el partido. Martín Diz enganchó una volea con la derecha desde fuera del área y mandó un obús a la escuadra. Un golazo increíble que provocó que cambiase el estado de ánimo en el campo y en las gradas.

Los jugadores visitantes abrazan y felicitan a Martín Diz tras su golazo al inicio de la segunda parte Juan Acha

El partido se abrió porque el Arosa no se conformó con el empate. Porrúa dio respuesta para los locales, pero envió alto su remate de zurda tras recortar en el pico el área grande. El Arosa estaba más cómodo que en el primer tiempo, profundizando por fuera y poniendo centros al área, mientras el Estradense ya llegaba tarde en mediocampo, cometiendo más faltas. Un centro abajo de Manu Fernández, que despejó la defensa, fue otra llegada con cierto peligro de los visitantes, que buscaban el segundo con determinación.

Mediada la segunda parte el colegiado perdonó la segunda amarilla al local Pedrosa, que llegó tarde a un balón dividido y se llevó por delante a Tapha. Al minuto siguiente el técnico local retiró a Pedrosa para dar entrada a Hugo Padín. Por su parte, Gonza también movió ficha en ataque al introducir al partido a Palmás por Lombao. El Arosa empezó a asumir más riesgos, adelantando la línea y tirando el fuera de juego. El árbitro, que mostró un discutible criterio con las tarjetas, le mostró una a Rivera por una falta en mediocampo que le impedirá jugar la próxima semana ante el Compostela.

Tapha fue un muro en el juego aéreo en la segunda parte Juan Acha

El partido entró en una fase muy trabada, con faltas y más amarillas por ambos bandos. Gonza dio entrada a Pacheco por Manu Fernández para proteger el sector derecho de la zaga. El cambio fue inteligente y dio más consistencia al equipo, sobre todo porque el Estradense pasó a llevar mayor iniciativa en los últimos minutos, mientras el Arosa esperaba su oportunidad para poder transitar.

Tapha estuvo inconmensurable en la defensa del juego aéreo y el Arosa encontró la opción de correr por la derecha con Palmás e Iñaki, que finalizó la jugada en área, encimado por un rival, con un disparo desviado. Fue la última de los visitantes en una segunda parte en la que fueron de más a menos en cuanto a bagaje ofensivo. Eso sí, defendieron bien las acciones en su área ante el empuje final de su rival, con escasa claridad.

Las bufandas del Arosa tienen todo tipo de utilidades y se adaptan a cualquier meteorología Juan Acha

El tiempo se consumió y el empate dejó un sabor agridulce entre sus seguidores, al encadenar un segundo empate seguido pero verse de nuevo como líder en solitario en la tabla.

El Arosa cierra la semana de tres partidos con 5 puntos de 9 posibles, pero sigue por delante del Compostela, al que se medirá en un apasionante duelo directo la próxima semana. No será definitivo, pero sí clave en el aspecto anímico y también clasificatorio si el Arosa es capaz de ganar y alejarse en más de un partido de su rival..

El equipo de Gonza llega al último mes de liga con 15 puntos de ventaja sobre el sexto, por lo que ya tiene asegurado el play-off, pero ahora quiere y puede ser campeón.

Estradense 1-1 Arosa Estradense: Isra, Ángel, Carabán, Landeira, Ander Bellido; Brais Vidal, Mella (Miguel Fernández, min. 77); Porrúa (Gerard Puerto, min. 77), Raúl (Sergio Prieto, min. 90), Pedrosa (Hugo Padín, min. 70); Edu Taboada.

Arosa: Chema; Manu Fernández (Pacheco, min. 77), Tapha, Edgar (Samu Santos, min. 46), Luis Castro; Concheiro, Remeseiro; Lombao (Palmás, min. 62), Rivera (Iñaki, min. 88), Martín Diz; Álex Rey.

Goles: 1-0 Pedrosa (min. 30); 1-1 Martín Diz (min. 53).

Árbitro: Castro Gómez. Amarilla a Mella, Ángel, Pedrosa, Raúl, Gerard por los locales y a Edgar, Samu, Manu Cabaco, Luis Castro y Rivera a los visitantes.

Gonza Fernández: “Espero que sea una semana muy bonita”

”Sacamos un punto en un campo complicado y en un partido que se nos puso difícil, sobre todo en la primera parte, en la que no estuvimos bien. Pero en la segunda la sensación que transmitió el equipo fue diferente. Llegó el golazo de Martín y estoy contento con la segunda parte que hicimos. Hay que darle valor, faltan cinco jornadas y estamos líderes”, explicó Gonza Fernández al término del partido en A Estrada.

El entrenador de Oia alineó un once para ir a por el partido, pero el Estradense en la primera parte no le permitió hacer su juego. Pero eso cambió tras el descanso. “Salimos mucho mejor ajustados, los obligamos a golpear más en largo y jugamos mucho más en su campo. Sin embargo en la primera parte ni íbamos ni ganábamos segundas jugadas. No estábamos cómodos. Los jugadores le dieron la vuelta tras el descanso con su actitud y mentalidad. Somos un equipo difícil de ganar como demuestra la racha que llevamos”.

La afición del Arosa acompañó al equipo en A Estrada y Gonza quiere que el domingo en A Lomba lleven en volandas al equipo ante el Compostela Lucía Chazo - Arosa SC

Gonza quiere más. “Ahora nos espera un partido muy bonito el domingo. Toca descansar y empezar a prepararlo de la mejor forma para competir bien”. El técnico no tiene ninguna duda que la afición se volcará el domingo en A Lomba. “Espero que sea una semana muy bonita porque los jugadores lo merecen. Están dando absolutamente todo lo que tienen para conseguir un premio que es muy gordo. Es complicado, pero estamos cerca y espero que el domingo sea una fiesta para nosotros”.