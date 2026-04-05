El Arosa examina su buena racha lejos de A Lomba

Arosa vs Vilalbés MONICA VILA

El Arosa SC visita hoy a las 19:00 horas al CD Estradense, en un partido en el que los de Gonza Fernández buscan mantener el pulso con la SD Compostela por el liderato. Los arlequinados llegan al duelo tras empatar a uno en casa ante el Racing Villalbés en un partido en el que merecieron más. Ahora, el equipo pone rumbo a A Estrada con las mismas bajas que la pasada jornada: Torrado, Iñaki Martínez y Edgar en la defensa.

El Arosa vuelve a estar ante el reto de dosificar las piernas de sus jugadores en una nueva semana de tres partidos. “El equipo está bien, con ganas de competir. Llegamos muy bien y estamos recuperándonos porque dos semanas de tres partidos son muy exigentes”, dice Gonza Fernández.

En el papel de visitante, el Arosa SC lleva ocho victorias, tres empates y tres derrotas, así como 21 goles a favor y 17 en contra, convirtiéndose así en el mejor visitante de la categoría. Enfrente tendrán a un Estradense que ocupa actualmente la octava plaza con 40 puntos.

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“Me espero un partido complicado. Tienen una muy buena plantilla y están en buen momento. Con balón tienen muy claro ya del año pasado qué es lo que quieren hacer, entonces tienes que estar muy bien sin balón”, comenta el entrenador del Arosa SC.

“Nosotros con balón también tenemos que hacerles daño y que no estén cómodos. Tenemos argumentos para poder hacerlo y seguir manteniendo la racha y el estado de forma del equipo que es lo que tenemos que aprovechar”, señala Gonza.

Los aficionados acompañarán al equipo en A Estrada MONICA VILA

El frustrante empate en A Lomba queda en el pasado para encarar ya un duelo que puede valer el liderato, y es que la SD Compostela espera en el Vero Boquete al Atlético Arteixo, y en caso de derrota, los arlequinados adelantarían a los de Secho.

“Hicimos buen partido en casa, con muchos minutos muy buenos. El resultado no es el que queríamos por lo que vimos en el campo, pero contra el Estradense va a ser un partido totalmente diferente y con un escenario distinto”, recalca Gonza.

“Tendremos que adaptarnos rápido para poder sacar los tres puntos. Queremos alargar esta buena racha lo máximo posible, sabemos que es difícil pero es lo que nos da la posibilidad de estar en la posición en la que estamos. Solo pensamos en el siguiente partido y que nos dure lo máximo posible”, insiste el técnico.