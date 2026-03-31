El año que cambió al Arosa

Gonza Fernández confía en que A Lomba se llene para el enfrentamiento ante la UD Somozas, el primero de la nueva semana de tres partidos Gonzalo Salgado

Año nuevo, Arosa triunfante. El 2026 le ha cambiado la cara al equipo vilagarciano, que es el mejor de la categoría desde el parón navideño, al encadenar una racha de doce partidos invicto. Lleva 30 puntos de los últimos 36 posibles, por lo que ya ha igualado la puntuación con la que acabó la primera vuelta. El equipo de Gonza Fernández ha despejado todas sus dudas y ha ganado confianza a base de resultados, por lo que cada vez es más fiable.

Su trayectoria, además, está siendo opuesta en este 2026 a la del Compostela, que desde que encajó su primera derrota en liga, a finales de enero en O Barco de Valderorras, entró en una crisis de la que parece incapaz de salir. A los santiagueses se le han escapado 17 puntos desde entonces (3 victorias, 4 empates y 3 derrotas), perdiendo el liderato a manos del Arosa.

Las dinámicas y las sensaciones de juego invitan al optimismo en Vilagarcía e invaden Santiago de preocupación y pesimismo. Pero todo sigue abierto. El Arosa celebra el liderato, pero ambiciona más. “Hay que pensar en el siguiente e ir partido a partido, manteniendo la confianza que tenemos”, dijo el domingo Javi Rey tras la tercera victoria seguida. “Vamos a ir a más porque la dinámica es muy buena”. No hay dudas en el vestuario. El equipo se siente fuerte en A Lomba, donde el jueves repetirá, esta vez a las 12 horas, ante el Racing Vilalbés, que llega en su peor momento de la temporada tras encadenar seis jornadas seguidas sin ganar, por lo que se ha caído del play-off.

“Va a ser una semana dura para todos”, dijo Javi Rey. Para algunos más que para otros. El Arosa está demostrando que tiene fondo de armario. Lleva varias semanas sin Seijo, el canterano que con sus goles sobre la bocina dio inicio a esta racha. El domingo tampoco pudieron jugar los sancionados Iñaki y Edgar, ni el lesionado Torrado, que también se perderá los próximos encuentros. Pero Gonza volvió a disponer de alternativas para todas las líneas con los cambios en la segunda parte. El central Tapha se estrenó en A Lomba, mostrándose insuperable. El joven Manu Fernández demostró su polivalencia adaptándose al lateral derecho. Yoel y Lombao aportaron dinamismo y energía en las bandas. E incluso desde el banquillo entró el máximo goleador del equipo, Gabri Palmás, porque Álex Rey ha llegado a este tramo final de la temporada muy en forma, tras superar sus problemas físicos, al igual que le sucedió al propio Javi Rey.

Para el Arosa, por tanto, jugar tres partidos en ocho días con la plantilla que atesora no es un problema, sino una oportunidad. La pasada semana, también de tres jornadas, sólo el Barco (9 puntos) superó las cifras del actual líder (7). Vilalbés en A Lomba y Estradense a domicilio no parecen rivales sencillos, pero mucho peor es tener delante al equipo de Gonza Fernández en estos momentos de la temporada.