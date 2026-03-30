Los socios del Arosa podrán retirar dos invitaciones para el duelo del jueves

Los aficionados en el partido ante el Somozas Gonzalo Salgado

Los socios del Arosa SC podrán volver a retirar dos invitaciones por carnet para acudir al encuentro de este próximo jueves dos de marzo a las 12:00 horas, en el que el equipo de Gonza Fernández recibe en A Lomba al Racing Club Villalbés.

"Ante a boa acollida da iniciativa na pasada xornada de domingo e o gran ambiente creado no campo que empurrou ao equipo á vitoria, a xunta directiva decidiu repetir a iniciativa para conseguir o máximo apoio ao equipo nesta recta final de liga", dicen desde la entidad arlequinada.

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Las invitaciones se pueden recoger en las oficinas del club desde hoy, lunes, hasta el miércoles (de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00). El jueves no se podrán recoger en la taquilla.