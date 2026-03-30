Arosa
Los socios del Arosa podrán retirar dos invitaciones para el duelo del jueves
Los de Gonza Fernández esperan en A Lomba al Racing Club Villalbés a las 12:00 horas
Los socios del Arosa SC podrán volver a retirar dos invitaciones por carnet para acudir al encuentro de este próximo jueves dos de marzo a las 12:00 horas, en el que el equipo de Gonza Fernández recibe en A Lomba al Racing Club Villalbés.
"Ante a boa acollida da iniciativa na pasada xornada de domingo e o gran ambiente creado no campo que empurrou ao equipo á vitoria, a xunta directiva decidiu repetir a iniciativa para conseguir o máximo apoio ao equipo nesta recta final de liga", dicen desde la entidad arlequinada.
Las invitaciones se pueden recoger en las oficinas del club desde hoy, lunes, hasta el miércoles (de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00). El jueves no se podrán recoger en la taquilla.