Stili: “O Arosa ten un nivel extraordinario, pero nos xa demostramos que temos armas para gañar"

Stili halaga el potencial del Arosa SC en todas las posiciones del campo Jorge Meis

El Arosa SC vuelve a abrir hoy las puertas del Municipal da Lomba. Lo hará para recibir a las 17:00 horas a la UD Somozas, que espera romper la buena racha de los de Gonza Fernández como locales, ya que todavía no conocen la derrota en Vilagarcía. Por parte de los locales no están disponibles Torrado, Iñaki y Edgar, mientras que Stili no podrá contar con Hugo Loureiro, Lucas Berretta y Moi.

El Arosa SC respira ilusión Más información

A ocho jornadas para el final, el equipo de Vilagarcía está empatado con el Compostela, al que todavía tiene que enfrentarse, para acabar en los más alto de la tabla y subir de manera directa.

Mientras, el cuadro verdiblanco ocupa la tercera plaza y tiene cuatro puntos de renta sobre los puestos que ya no dan acceso a la fase de ascenso. Así que los tres puntos que se ponen en juego son importantes para los dos.

Los de Gonza Fernández llevan sin perder desde la pasada jornada 15, mientras que los de Stili perdieron en la pasada jornada, en el primer partido en el que lograron batirlos como locales. Lo cierto, es que los visitantes se encuentran a tres puntos de ventaja de la sexta plaza, que ocupa actualmente el Arteixo con 39 puntos, por lo que asegurar el play-off pasa por seguir sumando de tres.

“A nivel de resultados non estamos tendo a sorte de sumar de tres en tres coa regularidade que querríamos, pero a nivel de xogo creo que estamos no mellor momento da tempada”, afirma Stili, entrenador de la UD Somozas. “Temos moito continuidad e xeramos moitísimas ocasións, mentres que os rivais prácticamente non nos xeneran”, destaca.

Stili durante el partido ante el Barco Jorge Meis

A domicilio, el equipo de Stili acumula cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas. “Vamos con moita ilusión, estamos convencidos de que podemos facer un bo partido ante un rival que dende o principio estaba chamado a pelexar co Compos por ese ascenso”, destaca el entrenador.

“O Arosa ten xogadores con moito nivel, agora están coa enerxía a tope, pero nos temos armas para estar cerca da victoria e iso é o que vamos a intentar nun campo tan atractivo como A Lomba”, concluye.