La extraordinaria dinámica del Arosa le lleva a la cima

Martín Diz golpea el balón en una acción del partido de esta tarde en A Lomba Gonzalo Salgado

Tres años y medio después, el Arosa acaba la jornada líder de Tercera RFEF. Un gol en propia puerta ante el Somozas le dio la victoria en A Lomba para auparse a lo más alto de la tabla, seguir invicto en casa y prolongar su extraordinaria racha de resultados. El equipo de Gonza Fernández lleva doce jornadas seguidas sin perder y en las últimas diez ha sumado 26 puntos de 30 posibles, coincidiendo con la crisis del Compostela (13/30), por lo que los arlequinados han pasado de estar a 11 puntos del primer puesto a ser líderes con dos de ventaja sobre los santiagueses.

Las dinámicas invitan a soñar en Vilagarcía, donde afición y equipo festejaron con rabia y enorme alegría el triunfo de esta tarde, que culmina la remontada y da inicio a otra semana apasionante con otros dos partidos por delante.

El Arosa no quemó las naves de inicio. Hizo un partido largo, arriesgando en la segunda parte, y le salió bien el plan. Y es que la primera mitad fue insulsa y sin ocasiones. La única clara la tuvo el Somozas en el minuto 37, cuando Fanego le ganó la acción en banda derecha a Samu Santos, tirando de potencia, y se adentró en área por el carril del siete, pero su remate con la derecha abajo lo salvó Chema, cerrando bien los espacios. El Arosa, salvo una falta directa lanzada por Álex Rey que no cogió portería, no consiguió generar peligro en el primer período.

Luis Castro apareció en posiciones de ataque, siempre por zonas interiores Gonzalo Salgado

Gonza Fernández apostó más por la contención y el orden que por el "rock and roll" con una alineación en la que Tomás Susavila suplió en el lateral derecho a Torrado. Además, Javi Rey, Concheiro y Remeseiro formaron el centro del campo, partiendo en banda derecha Martín Diz y en la izquierda Rivera, que intercambiaron posiciones al cuarto de hora. Álex Rey fue la referencia en ataque y empezó enchufado al juego, recibiendo balones y generando dudas a la zaga visitante. Pero muy pronto sus compañeros dejaron de buscarle, moviendo el balón de forma previsible, sin posibilidad de desorganizar al 4-4-2 con el que se estructuró el equipo visitante.

Álex Rey fue una pesadilla para la defensa del Somozas Gonzalo Salgado

El Arosa no tuvo profundidad ni desborde, pero en defensa no perdió el orden ni la atención, por lo que no permitó que el Somozas le hiciese contras peligrosas. El equipo de Stili fue de más a menos en el primer tiempo, además fue perdiendo efectivos por lesión a lo largo del partido. El primero en caer fue el central boirense Kike Vidal mediada la primera parte. Su lugar lo ocupó Asier. En los locales Samu Santos vio la quinta amarilla en una falta en banda derecha sobre Fanego, por lo que se perderá el partido del jueves con el Vilalbés.

El Arosa monopolizó el balón en el último cuarto de hora del primer tiempo, pero no fue capaz de progresar y generar peligro en el área del Somozas. Rivera fue el más activo en la derecha, donde echó de menos las internadas y profundidad de Torrado. Demasiado respeto por parte de ambos equipos en un primer acto en el que no encajar fue la premisa generalizada sobre un terreno de juego de A Lomba en buenas condiciones y bastante público, ansioso de un triunfo para auparse a la cima de la tabla.

Aficionados en la grada de tribuna en una tarde soleada en la que hubo más ambiente y gente en Preferencia Gonzalo Salgado

En la segunda parte el Arosa dio un paso adelante, al menos en intención y mordiente. A los cinco minutos de la reanudación tuvo su primera ocasión clara. Martín Diz se sacó un gran pase desde banda izquierda, con la derecha, que encontró a Rivera a la espalda de los centrales. El vilagarciano remató alto ante la salida de Iago. La jugada sacó el partido de espesura. El propio Martín Diz tuvo otra ocasión unos segundos después, al remontar por el balcón del área y golpear con la derecha al palo largo. El balón se perdió por poco.

El Somozas también dio respuesta, en una acción a balón parado que finalizó Joel con un centro chut por encima del larguero. El partido se animó definitivamente cuando Gonza Fernández introdujo su primer cambio dando entrada a Palmás por Javi Rey. Una declaración de intenciones para ir a por la victoria. El moañés se ubicó en banda derecha y Rivera en la mediapunta, retrasando Remeseiro su posición en la medular.

Concheiro protege el balón ante un jugador del Somozas Gonzalo Salgado

El Arosa, que ya era otro respecto a la primera mitad, tuvo una tercera ocasión muy clara en un balón sobre Álex Rey, que cayó en área en la pugna con Asier, pero el árbitro no consideró punible la acción. La jugada continuó y el propio Álex Rey se sacó un disparo desde el suelo que rechazó a córner el meta Iago.

El Somozas volvió a perder por lesión a otro futbolista. En ese caso Aldán, que sufrió un percance muscular en los isquios. Stili dio entrada a Bruno Bellas y también a Dopico, en este caso por Cabarcos. El equipo local siguió percutiendo y gozando de claras oportunidades, decidido a hacerse con el liderato. Otra vez los arlequinados encontraron por dentro al espacio a Álex Rey, que en área cruzó el balón ante la salida de Iago, pero Asier salvó el gol sobre la línea, tirándose al suelo y lesionándose también en la jugada. Sitili agotó sus ventanas de cambios, ya que su sitio lo ocupó Manu Mariña con 25 minutos todavía por delante. Gonza también movió ficha, al dar entrada a Tapha y Yoel. El Somozas tuvo unos buenos minutos tras el carrusel de cambios, que continuó con la entrada en los locales de Yoel y Manu Fernández, que ocupó el lateral derecho esta vez.

Gonza Fernández da instrucciones a sus jugadores Gonzalo Salgado

A falta de un cuarto de hora para el final el Arosa se encontró el gol de la victoria. Presionó sobre el inicio del juego del Somozas, que arriesgó con balón en áre propia. Bruno Bellas jugó hacia su portero Iago, que no acertó a despejar el balón, difícil, con su pierna izquierda. Un regalo que celebró por todo lo alto A Lomba, que empezó a saborear el liderato. Tras el 1-0 el Arosa no tuvo dificultades para defender el resultado e incluso, atacando los espacios, pudo sentenciar en el 82 en una acción de Yoel, pero su derechazo entrando en área no cogió puerta.

El Arosa inicia esta Semana Santa de tres partidos con un triunfo que le sitúa en posición de ascenso, reafirmando el discurso y el juego del equipo. Sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón. Nada ha cambiado en ese aspecto, pero no deja de crecer su confianza y su estado de ánimo. Todo lo contrario de lo que le sucede a su máximo rival. El jueves en horario matinal el Arosa defenderá su liderato. Será en A Lomba ante un Vilalbés en horas bajas y que ha salido de zona de play-off.